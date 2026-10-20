ROI-La Fed éternue, mais les marchés émergents n'ont pas encore attrapé de rhume : McGeever

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Les marchés émergents ont développé une meilleure résistance. La situation de la dette américaine se détériore et la Réserve fédérale a commencé à relever ses taux d’intérêt , mais les marchés émergents ne semblent pas sous pression pour emboîter le pas. Les États-Unis ont éternué, mais les marchés émergents n’attrapent pas le rhume proverbial.

Historiquement, lorsque la Fed entame un resserrement monétaire, les économies émergentes sont contraintes de suivre le mouvement, même si leur économie nationale n’est pas suffisamment solide pour le justifier, en raison des préoccupations liées aux devises et à la dynamique de la dette. Cela a donné naissance à un autre cliché des marchés: la Fed est la banque centrale du monde.

Mais la croissance économique étonnamment résiliente des économies émergentes cette année, des fondamentaux budgétaires plus solides, ainsi que des taux d’intérêt et des rendements obligataires relativement élevés offrent aux banques centrales des marchés émergents une certaine marge de manœuvre. Cela pourrait leur permettre de commencer à baisser leurs taux l’année prochaine, ou, à tout le moins, de ne pas suivre la Fed à la lettre dans son resserrement monétaire.

MARGE DE MANŒUVRE EN MATIÈRE DE TAUX

Les marchés émergents – à l’instar de leurs homologues développés – sont actuellement confrontés à une multitude de risques découlant des conflits géopolitiques, des tensions commerciales, du choc des prix de l’énergie et des craintes d’une bulle liée à l’intelligence artificielle. Mais même si certains pays émergents sont particulièrement vulnérables, que ce soit face à des prix de l’énergie durablement élevés ou à un dénouement soudain et désordonné des investissements liés à l’intelligence artificielle, la menace d’un resserrement rapide de la politique monétaire est pour l’essentiel absente.

Cela s’explique en grande partie par le fait que les taux directeurs sont déjà élevés dans la plupart des marchés émergents. Selon State Street, le rendement moyen pondéré des obligations émergentes à 10 ans s’établissait fin septembre à près de 6,45 %, soit pratiquement son plus haut niveau depuis cinq ans. Parallèlement, les rendements moyens des marchés émergents, corrigés de l’inflation, atteignent également des niveaux historiquement élevés, proches de 3 %.

Ces taux directeurs élevés ont contribué à restaurer la crédibilité des banques centrales des marchés émergents, à soutenir les taux de change et à créer une marge de manœuvre en matière de taux réels. Les stratèges de Bank of America estiment que les taux des marchés émergents à court terme ont "nettement" dépassé leur niveau cible, à tel point que les taux directeurs implicites pour l’année prochaine se situeront en territoire restrictif dans toutes les grandes économies émergentes, à l’exception de la Chine.

"Un resserrement généralisé semble peu probable", ont écrit les stratèges de State Street au début du mois.

Alors que les marchés émergents semblent étonnamment calmes, solides et attractifs – à quelques exceptions notables près, comme l’Indonésie –, on ne peut pas en dire autant de leurs homologues des marchés développés.

Alors que de nombreux pays émergents semblent renforcer leurs fondamentaux économiques, les inquiétudes des investisseurs concernant la trajectoire budgétaire aux États-Unis , au Japon , dans une grande partie de la zone euro et au Royaume-Uni ont propulsé les rendements dans l’ensemble du monde industrialisé à leur plus haut niveau depuis des décennies.

INTÉRÊT CROISSANT

Les investisseurs s’adaptent en conséquence. Une enquête menée par JPMorgan auprès des investisseurs lors des réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Bangkok la semaine dernière a révélé que 33 % privilégient les actions des marchés émergents, contre 26 % qui préfèrent celles des marchés développés. La dernière enquête de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds montre que 34 % nets des personnes interrogées surpondèrent les actions des marchés émergents, en légère baisse par rapport aux 38 % enregistrés en septembre, mais ce n’est pas pour autant un signe de pessimisme.

Les investisseurs seraient-ils trop optimistes à l’égard des marchés émergents? Peut-être. La position longue sur les actions des marchés émergents est l’une des stratégies les plus répandues dans l’enquête de la Bank of America, ce qui suggère qu’il existe encore une marge importante pour une réduction supplémentaire de ces positions.

Bien sûr, les rendements obligataires des marchés émergents sont plus élevés, car la dette de ces marchés reste plus risquée que celle des marchés développés, en particulier que les bons du Trésor américain, traditionnellement considérés comme "sans risque". Il est toutefois à noter que la volatilité réalisée des obligations des marchés émergents est inférieure à celle des bons du Trésor depuis quelques années, selon les ETF de référence iShares sur les obligations des marchés émergents

EMB.O et sur les bons du Trésor TLT.O .

Certes, le fardeau de la dette des économies émergentes s’alourdit, réduisant ainsi l’écart avec les économies avancées fortement endettées. Mais le ratio moyen dette/PIB des marchés émergents semble encore gérable. Le FMI prévoit un ratio global dette/PIB des marchés émergents de 77,2 % cette année, qui passerait à 86,2 % dans cinq ans, contre des prévisions de 108,2 % cette année pour les économies avancées, qui passeraient à 114,8 %.

Bien que le seuil de risque du ratio dette/PIB soit plus bas dans les pays émergents, car ces économies sont généralement moins résilientes, peu de signaux d’alerte sont lancés. En effet, la hausse de la dette des marchés émergents a été assez progressive, ce qui suggère que les décideurs politiques sont déterminés à la maintenir sous contrôle.

LOIN D’ÊTRE UNE RÉALITÉ MONOLITHIQUE

La hausse des taux de la Fed et les turbulences sur les marchés américains auront toujours un impact sur les économies émergentes, en particulier celles qui sont fortement endettées en dollars. Et il y aura toujours des cas particuliers de difficultés dans les marchés émergents, comme celui que nous observons actuellement en Indonésie. Mais ce genre d’événements n’a généralement que peu de rapport avec la situation globale des marchés émergents. Exclure l’Indonésie pourrait en réalité rendre les indices boursiers des marchés émergents plus attractifs pour les investisseurs.

Il est également important de rappeler que l’univers des marchés émergents est vaste et que les différences entre les économies sont considérables. Les décideurs politiques de certains pays émergents où l’inflation sous-jacente est relativement faible et où les anticipations sont ancrées, comme le Brésil et le Mexique, baissent leurs taux, tandis que d’autres, comme l’Afrique du Sud et la Corée du Sud, les relèvent pour compenser la faiblesse de leur monnaie ou l’inflation. D’autres encore préfèrent peut-être garder toutes leurs options ouvertes.

Mais la Fed ne semble plus dicter le rythme aux marchés émergents comme elle le faisait auparavant, et si l’on en juge par la fréquentation record de la conférence Barclays sur les marchés émergents qui s’est tenue à Bangkok la semaine dernière, cela fait le bonheur des investisseurs.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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