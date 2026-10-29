ROI-La faiblesse généralisée de Wall Street alimente la tendance autour de l'IA : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction de la chronique de mercredi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

L'IA reste la seule option envisageable pour Wall Street, et l'absence d'alternatives attractives ne fait que perpétuer cette dépendance. Cela risque de rendre un krach d'autant plus probable et douloureux lorsqu'il se produira.

La concentration des indices boursiers américains dans le secteur technologique est bien connue, mais on mesure moins à quel point la faiblesse des autres secteurs contribue à alimenter ce phénomène.

Normalement, lorsqu’un boom boursier commence à paraître un peu déséquilibré, les investisseurs commencent à réduire leur exposition. Bien que cela se soit produit dans une certaine mesure récemment, ces mouvements ont été modestes.

Malgré les signaux d’alerte concernant les dépenses en IA, les investisseurs ne renoncent pas à ce secteur. Cela n’a rien d’étonnant: les performances récentes des géants de la tech ont été exceptionnelles. Selon JPMorgan Private Bank, un groupe de 41 titres liés à l’IA a représenté 75 % des rendements du S&P 500 .SPX , 80 % de la croissance des bénéfices et 90 % de la croissance des dépenses d’investissement depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022.

Les secteurs de la technologie et des services de communication, qui ne représentent que deux des onze secteurs de l’indice S&P 500, devraient générer 42 % des 783 milliards de dollars de bénéfices prévus pour l’ensemble de l’indice au troisième trimestre, selon LSEG. Cette part devrait passer à 45 % au quatrième trimestre. Les investisseurs s’attendent à ce que ces deux secteurs représentent la moitié de la croissance totale des bénéfices cette année, tandis que six autres secteurs ne contribueraient qu’à hauteur de 10 %.

La croissance modérée observée dans d’autres secteurs de l’économie semble freiner la rotation hors du secteur technologique.

C'EST DIFFÉRENT CETTE FOIS-CI?

Cela aide à expliquer pourquoi les turbulences du marché provoquées par les inquiétudes liées à l’IA semblent toujours si éphémères. Prenons l’exemple des derniers jours.

Jeudi dernier, le S&P 500 a reculé de 1,2 %, les inquiétudes liées à la frénésie d’investissement dans l’IA ayant frappé de plein fouet les valeurs du secteur des semi-conducteurs. Ce recul était remarquable non pas tant par son ampleur que par son champ d’application extrêmement restreint.

Alors que l’indice reculait, 337 des 500 titres qui le composent ont en réalité progressé, selon Jim Reid de la Deutsche Bank. En effet, sur les près de 3 000 jours des trois dernières décennies au cours desquels plus de 300 titres ont progressé, la journée de jeudi a enregistré la deuxième plus mauvaise performance de l’indice.

Curieusement, la pire performance remonte au 27 janvier 2025, lorsque DeepSeek, le modèle d’IA chinois à bas coût, a fait une entrée fracassante sur le marché, provoquant une chute record de 17 % du titre Nvidia NVDA.O .

Cela vient une nouvelle fois rappeler – comme si les investisseurs en avaient besoin – le risque que peut représenter la concentration du marché. Vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq

.IXIC avaient clôturé à leurs plus bas niveaux depuis plus d’un mois, entraînés à la baisse par le secteur technologique. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a plongé de 20 % en un peu plus de deux semaines, tandis que Meta META.O , qui a publié ses résultats la semaine dernière, a vu son action chuter de 20 % par rapport à son récent pic, les investisseurs ayant été déstabilisés par le projet de l’hyperscaler de lever un montant record de 97,5 milliards de dollars afin de financer ses dépenses accrues dans le domaine de l’IA.

Ce n’est pas la première fois cette année qu’il semblait que nous assistions au début d’une baisse plus marquée et plus prolongée du secteur de l’IA.

Mais les deux indices de référence sont déjà en train de rebondir. À première vue, le catalyseur semble être le dépôt de l'énorme dossier d'introduction en bourse d’Anthropic lundi et une multitude d’autres levées de fonds dans le secteur technologique, qui ont apparemment convaincu les investisseurs que le boom de l’IA n’est pas près de s’essouffler.

Cela reste toutefois déroutant, étant donné que l’on ne s’attendrait normalement pas à ce qu’une offre supplémentaire d’actions fasse grimper les cours boursiers.

Une fois de plus, les alternatives pour les investisseurs en actions sont peut-être tout simplement limitées.

PAS DE CORRECTION EN VUE

Bien sûr, cette saison des résultats pourrait réserver une mauvaise surprise majeure dans le secteur technologique, déclenchant un retournement de tendance plus durable, même si les investisseurs sont contraints de se réfugier vers d’autres classes d’actifs ou vers des valeurs défensives à faible croissance. Les stratèges de HSBC se sont montrés prudents et, lundi , ont ramené leur position maximale de surpondération des actions à « neutre ».

Une baisse de 10 % ou plus du S&P 500 ne semblerait pas déraisonnable. Mais ce serait un événement rare.

Au cours des quatre dernières années, l’indice boursier américain de référence n’a connu qu’une seule baisse supérieure à 10 %. C’était entre février et avril de l’année dernière, lorsque les droits de douane instaurés par le président Donald Trump à l’occasion du « Jour de la Libération » ont effrayé les marchés, entraînant une chute de 20 %.

L’histoire montre que les marchés peuvent continuer à progresser même lorsque les signaux d’alerte sont forts et clairs. L’ancien président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, avait notamment dénoncé l’« exubérance irrationnelle » du marché boursier américain en 1996, plusieurs années avant l’éclatement effectif de la bulle Internet.

L’essor actuel de l’IA pourrait bien survivre à de nombreux prophètes de malheur, compte tenu du peu d’opportunités disponibles ailleurs. Il est à noter que lorsque HSBC a revu sa position sur les actions, la banque a également déclaré que tout repli au cours des semaines à venir "constituerait probablement une bonne opportunité d’achat".

Mais la stratégie consistant à dire "il n’y a pas d’alternative" ne peut alimenter la "peur de passer à côté" que pendant un certain temps. À un moment donné, ce cercle vertueux pourrait se transformer en cercle vicieux.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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