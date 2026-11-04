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ROI-La défaite cuisante de Trump aux élections de mi-mandat met en évidence le caractère politiquement toxique de l'inflation : McGeever
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 14:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

La défaite écrasante subie par le Parti républicain du président américain Donald Trump lors des élections de mi-mandat rappelle à quel point l’inflation est politiquement toxique.

L'ancien président Joe Biden en a fait l'expérience il y a deux ans, et c'était au tour du Parti républicain mardi, alors que les démocrates remportaient une victoire “écrasante”, prenant le contrôle à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat.

Trump s’est présenté aux élections de mi-mandat avec des taux de popularité et des scores de confiance économique proches de leurs plus bas niveaux historiques, l’attention se concentrant principalement sur sa “mauvaise gestion de l’économie”. Certains indicateurs de confiance des consommateurs ont chuté en début d’année à leurs plus bas niveaux depuis le début des relevés dans les années 1950.

À bien des égards, cela était surprenant, voire déroutant. L’économie américaine affiche la croissance la plus rapide parmi les pays du G7, avec un taux annualisé de 3,4% au troisième trimestre. Le marché boursier a atteint un record historique il y a moins d’un mois, et le patrimoine net des ménages est le plus élevé de l’histoire . Les demandes d’allocations chômage sont proches de leurs niveaux les plus bas depuis les années 1960 , et le taux de chômage n’est que de 4,2%, un niveau compatible avec le “plein emploi”.

Alors, qu’est-ce qui a poussé les électeurs à faire fi de tout cela et à infliger à un président républicain en exercice l’une des défaites les plus retentissantes jamais enregistrées lors d’élections de mi-mandat? Sur le plan économique, l’inflation.

Elle est supérieure à l’objectif depuis près de six ans, ce qui aggrave la pression sur le pouvoir d’achat des Américains. Aux yeux des électeurs, les deux mesures les plus lourdes de conséquences et les plus controversées de Trump — les droits de douane de l’année dernière et la guerre avec l’Iran cette année — ont transformé des pressions douloureuses sur les prix en une crise du pouvoir d’achat paralysante.

Alors que l’impact inflationniste des droits de douane avait commencé à s’estomper à l’approche de 2026, les ménages ont ensuite été frappés de plein fouet par une flambée des prix de l’énergie suite au déclenchement de la guerre avec l’Iran le 28 février. Les prix moyens du diesel ont atteint un niveau record de plus de 6,50 dollars le gallon en septembre, et ceux de l’essence ont dépassé les 5 dollars le gallon en juin, selon les données de l’AAA.

Les électeurs américains se retournent souvent contre les présidents sortants lors des élections de mi-mandat, quelle que soit leur opinion sur la situation économique. Ces élections offrent l’occasion de porter un coup dur au parti au pouvoir, lui donnant ainsi un avertissement en vue de l’élection présidentielle qui aura lieu deux ans plus tard.

Mais cette fois-ci, ce fut un coup de grâce.

INFLATION CONTRE CHÔMAGE

Une crise nationale du pouvoir d’achat gronde depuis la flambée inflationniste historique qui a suivi la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Elle a été l’un des principaux facteurs à l’origine de la faible cote de popularité de Biden à l’approche de l’élection présidentielle de 2024, qu’il a perdue. L’inflation est aujourd’hui plus élevée qu’en novembre 2024, et les inquiétudes liées au coût de la vie ont pris de l’ampleur.

Contrairement au chômage, l’inflation touche tout le monde, indépendamment de la richesse, des revenus ou du statut social. Les plus démunis en souffrent de manière disproportionnée, car ils sont contraints de consacrer une part encore plus importante de leurs ressources limitées à des besoins essentiels tels que l’alimentation, le logement, les transports et l’énergie. De plus, si les prix augmentent plus vite que les salaires, comme c’est le cas actuellement, les travailleurs subissent de fait une baisse de salaire en termes réels.

Si une inflation plus élevée peut parfois être le prix à payer pour maintenir un faible taux de chômage et une croissance économique plus forte, tout le monde ne voit pas les choses de cette façon.

Une étude de 2024 réalisée par Stefanie Stantcheva à l’université de Harvard, indique que peu de personnes reconnaissent les “associations positives ou les compromis” liés à la hausse des prix. “Au contraire, l’inflation est principalement associée à des effets économiques et sociaux négatifs, ce qui en fait une priorité absolue pour l’action politique.”

Les responsables politiques en exercice devraient se méfier fortement des longues périodes de prix élevés. Un article de 2019 rédigé par les universitaires Joseph Macri et Bahram Adrangi a révélé qu’une hausse de 1 point de pourcentage du chômage réduisait de 3 points de pourcentage la probabilité qu’un président obtienne une cote de popularité positive, tandis qu’une hausse de 1 point de pourcentage de l’inflation réduisait de 7 points de pourcentage cette probabilité.

D’autres études tirent la conclusion inverse. Un article publié en 2022 par Lina El-Jahel, Robert MacCulloch et Hamed Shafiee a montré qu’une hausse de 1 point de pourcentage du chômage avait un impact environ six fois plus néfaste qu’une hausse de 1 point de pourcentage de l’inflation sur le bien-être général de la population, et jusqu’à 13 fois plus néfaste sur son humeur quotidienne.

David Blanchflower , professeur au Dartmouth College et ancien responsable de la politique monétaire à la Banque d’Angleterre, soutient depuis longtemps que le chômage est plus néfaste que l’inflation. Il suggère que les femmes, les personnes âgées et les personnes moins diplômées sont davantage préoccupées par le chômage, tandis que les jeunes et les personnes plus diplômées craignent davantage l’inflation. Ses études montrent qu’une augmentation d’un point de pourcentage du chômage réduit le bonheur jusqu’à six fois plus qu’une augmentation d’un point de pourcentage de l’inflation.

“En résumé, le chômage fait plus mal que l’inflation”, écrivaient-ils avec leurs coauteurs en 2014.

Sur le plan politique, cependant, il semblerait que les électeurs américains de 2026 ne soient pas de cet avis.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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