Difficultés d'Alstom : l'État sera "extrêmement exigeant sur l'emploi en France", avertit Lescure

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

"L’État est aux côtés d'Alstom (...) mais on sera aussi extrêmement exigeant sur l'emploi en France", a déclaré le ministre de l'Économie Roland Lescure mercredi, deux jours après que le groupe ferroviaire français a fait état d'une nouvelle panne industrielle.

Le deuxième constructeur ferroviaire mondial a annoncé lundi une baisse drastique de ses prévisions annuelles, après de mauvais résultats au premier semestre en raison de difficultés de production de son programme de trains Coradia Max destinés à l'Allemagne.

"L’état est aux côtés d'Alstom, notamment via sa participation", a déclaré Roland Lescure mercredi lors des questions au gouvernement au Sénat, rappelant que la banque publique d'investissement Bpifrance en est actionnaire et jouait "pleinement son rôle de soutien au conseil d'administration".

"Mais on sera aussi extrêmement exigeants sur l'emploi en France : il n'est pas question que des enjeux qui se passent ailleurs dans le monde aient un impact direct" sur les 14 sites français du groupe, notamment à Valenciennes, Belfort ou La Rochelle.

Alstom emploie environ 15.000 personnes en France et 90.000 au total dans 61 pays.

"Je m'engage à suivre ça de très près, évidemment, avec Sébastien Martin", le ministre délégué chargé de l'Industrie, a assuré Roland Lescure.

Alstom a lourdement chuté en Bourse lundi, après son deuxième avertissement sur résultat de l'année, malgré un carnet de commandes bien rempli.

Sur l'exercice 2026-27 en cours, Alstom s'attend désormais à produire seulement 4.000 voitures contre 4.400 à 4.500 attendues auparavant.

Sur ce total, "deux tiers" du retard de production sont liés à deux des six contrats de trains régionaux Coradia Max signés avec des Länder allemands, a précisé le directeur financier Bernard Delpit lors d'un entretien avec des analystes lundi.

Les problèmes de livraison d'Alstom "ne sont pas nouveaux", a rappelé Roland Lescure mercredi, "et le travail de la nouvelle équipe de direction, c'est de les traiter."

En avril, le groupe avait déjà abaissé ses objectifs de performance et subi une première dégringolade boursière, juste après l'arrivée de Martin Sion, qui a succédé à Henri Poupart-Lafarge.

"Depuis ma nomination au poste de directeur général en avril 2026, j'ai demandé une identification rigoureuse et une remontée systématique des risques et des opportunités au niveau des projets, en mobilisant des équipes dédiées d'experts d'Alstom sur les projets les plus critiques, dont Coradia Max", avait commenté Martin Sion lundi.