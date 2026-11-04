Des milliards de dollars vont débarquer sur Solana grâce à la tokenisation RWA

Le gestionnaire d'actifs britannique Schroders, qui pèse 1 100 milliards de dollars sous gestion, fait son entrée sur Solana (SOL). Via la plateforme Centrifuge, le groupe va procéder à la tokenisation de son fonds d'obligations des pays émergents. Un signal fort supplémentaire pour l'écosystème de Solana, qui approche de la barre des 5 milliards de dollars d'actifs du monde réel tokenisés.

Schroders tokenise son fonds d'obligations des pays émergents sur Solana

Le géant financier Schroders s’ajoute à la liste des institutionnels qui arrivent sur la blockchain de Solana. Le gestionnaire d'actifs londonien, qui supervise 1 100 milliards de dollars, a annoncé ce 4 novembre 2026 la tokenisation de son fonds Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond . L'opération est menée en partenariat avec Centrifuge, spécialiste de la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA).

Les investisseurs détiennent ainsi des parts tokenisées d’un fonds nourricier, qui investit lui-même dans le fonds Emerging Market Bond de Schroders. Ce dernier pèse environ 2,2 milliards de dollars, avec une stratégie qui repose sur l’exposition à la dette souveraine et aux dettes d’entreprises de pays en développement, un terrain que Schroders cultive depuis plus de 50 ans avec une équipe de plus de 40 spécialistes.

Cette tokenisation constitue le premier déploiement de Schroders sur la blockchain Solana. Le groupe britannique avait déjà obtenu en août une approbation réglementaire en Irlande pour des parts tokenisées d’un fonds monétaire en dollars, baptisée SOAR.

La dette émergente, nouveau terrain de jeu de la tokenisation

Le marché des actifs réels tokenisés sur les blockchains pèse aujourd’hui environ 39,4 milliards de dollars, dont plus de 14 milliards concentrés sur les bons du Trésor américain et les fonds monétaires tokenisés, selon RWA.xyz. Un fonds de dette émergente apporte un profil de rendement et de risque radicalement différent, lié à la solvabilité des émetteurs et aux fluctuations de devises des pays en développement.

La dette des marchés émergents est une classe d’actifs pour laquelle l’expérience, la connaissance locale et la gestion active sont particulièrement importantes. Nous avons passé des décennies à développer des expertises spécialisées sur ces marchés afin d’offrir les meilleurs résultats à nos clients. Alors que l’écosystème financier numérique se développe, nous reconnaissons également l’importance d’amener on-chain les opportunités pertinentes de dette des marchés émergents, pour rendre cette classe d’actifs plus accessible et adaptée à l’avenir. John Mensack directeur principal des investissements obligataires chez Schroders

Solana, nouveau hub de la tokenisation RWA pour les gérants institutionnels

L’arrivée de Schroders s’inscrit dans une séquence d’annonces qui transforme Solana en l’un des terrains privilégiés de la tokenisation pour les gérants de la finance traditionnelle. Le réseau héberge désormais plus de 4,9 milliards de dollars d’actifs du monde réel tokenisés selon RWA.xyz, soit plus de 12,4 % de part de marché, dans un secteur toutefois toujours largement dominé par Ethereum (ETH), avec environ 15,1 milliards de dollars d’actifs tokenisés (38,3 % de part de marché).

Franklin Templeton avait ouvert la voie dès février 2025 en y étendant son fonds monétaire tokenisé FOBXX (jeton BENJI), suivi un mois plus tard par BlackRock et son fonds BUIDL, via Securitize . Plus récemment, Ondo Finance (ONDO) a déployé fin octobre ses Intelligent Portfolios sur Solana , dont trois reposent sur des stratégies d’allocation de BlackRock, après y avoir déjà porté plus de 200 actions et ETF américains tokenisés en janvier 2026.

Les gérants obligataires empruntent le même chemin, souvent via Centrifuge :

Janus Henderson, partenaire historique de la plateforme, y propose déjà ses fonds tokenisés JTRSY (bons du Trésor américain à court terme) et JAAA (CLO notés AAA) ;

New York Life Investment Management, qui pilote plus de 800 milliards de dollars d’encours, y a rendu disponible fin septembre son fonds tokenisé d’obligations d’entreprises américaines à haut rendement (HYB) ;

State Street et Galaxy y ont lancé en mai 2026 leur fonds de liquidité tokenisé SWEEP.

La palette de tokenisation RWA sur Solana s’est aussi ouverte au-delà des titres financiers : MKS PAMP y a déployé en octobre 2026 son jeton DGLD, adossé à de l’or physique stocké en Suisse. Centrifuge, qui revendique plus de 750 millions de dollars d’actifs tokenisés sur sa seule plateforme, se retrouve au centre de cette bascule.

Sources : communiqué de Centrifuge , CoinDesk , RWA.xyz