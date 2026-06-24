ROI-La chute des cours du pétrole atténue l'impact inflationniste du dollar : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Lorsque le dollar américain s’envole, le reste du monde retient son souffle, anticipant la vague d’inflation importée qui s’ensuit souvent. Le bruit que vous entendez actuellement, cependant, pourrait bien être un soupir de soulagement collectif.

Soutenu par les anticipations de hausse des taux américains, le dollar n'a jamais été aussi fort depuis plus d'un an face à bon nombre de ses principaux rivaux, notamment l'euro EUR= et le yen JPY= . Il atteint également des sommets inégalés depuis plusieurs années face à de nombreuses devises des marchés émergents: le won sud-coréen KRW= a atteint son plus bas niveau depuis 17 ans au début du mois.

Un taux de change national faible augmente le coût des biens, des matières premières et des intrants importés, en particulier ceux liés à l’énergie et aux matières premières libellés en dollars, dont tous les pays dépendent à des degrés divers. Mais l’impact inflationniste du billet vert est actuellement compensé par une forte baisse des prix mondiaux de l’énergie, déclenchée par l’accord de paix provisoire entre les États-Unis et l’Iran .

Ce sera un immense soulagement pour les décideurs politiques du monde entier, en particulier dans les pays asiatiques importateurs d’énergie qui étaient entrés dans un cercle vicieux entre taux de change et inflation. Les craintes inflationnistes font baisser la monnaie, ce qui intensifie les pressions sur les prix et renforce les anticipations d’inflation .

Ils pourraient être plus près de sortir de ce cercle vicieux qu’ils ne l’imaginaient il y a encore quelques semaines.

DÉINFLATION PÉTROLIÈRE

La flambée des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Iran semble sur le point de disparaître aussi vite qu’elle est apparue.

Avec une période de négociations de 60 jours pour les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran désormais en cours et la reprise des livraisons de pétrole via le détroit d’Ormuz, les opérateurs sur les marchés de l’énergie se sentent encouragés à faire baisser les prix.

Les prix du gaz naturel en Europe sont inférieurs de 45 % à leur pic atteint pendant la crise, et le pétrole a baissé de 40 %, les contrats à terme de référence sur le Brent LCOc1 ayant clôturé mardi à leur plus bas niveau depuis le début des hostilités fin février. Le Brent est sous la barre des 80 dollars le baril et continue de baisser, tandis que le brut américain CLc1 semble sur le point de tester bientôt les 70 dollars.

On est bien loin de la situation d’il y a à peine un mois, lorsque le pétrole dépassait largement les 100 dollars et que l’on parlait couramment de 150 dollars. La pression à la hausse sur l’inflation exercée par le coût élevé de l’énergie s’estompe si rapidement que le pétrole est sur le point de redevenir la force désinflationniste qu’il était l’année précédant la guerre en Iran. En effet, la variation en glissement annuel des contrats à terme sur le brut américain est brièvement passée en territoire négatif lundi.

« CHANGEMENT SIGNIFICATIF »

Ce revirement rapide contribue àtempérerles anticipations d’inflation à l’échelle mondiale, compensant ainsi l’impact d’un dollar plus fort.

En Europe, cet ajustement est particulièrement notable.

Les économistes de Nomura et de RBC Capital Markets ont révisé mardi leurs prévisions concernant la Banque centrale européenne, supprimant tous deux de leurs prévisions une hausse des taux d’un quart de point. Nomuratable désormaissur deux hausses dans les mois à venir, tandis que RBC n’en prévoit qu’une seule.

« Il y a eu un changement significatif dans le contexte inflationniste », ont écrit les économistes de RBC, ajoutant que la dynamique de l’inflation dans la zone euro pourrait revenir à la moyenne « relativement rapidement ».

Cela semble déjà être le cas. Les anticipations d’inflation du marché, mesurées par les swaps d’inflation à un an de la zone euro, sont passées de près de 3,90 % il y a un mois à 2,45 %, et le taux à cinq ans a baissé de 50 points de base, se rapprochant de l’objectif de 2 % de la BCE.

De même, au Royaume-Uni, le taux des swaps d’inflation à deux ans – un facteur clé dans la tarification des prêts hypothécaires à taux fixe – est revenu à ses niveaux d’avant la guerre. Les marchés à terme sur les taux britanniques n’anticipent désormais qu’une seule hausse des taux de la Banque d’Angleterre cette année, contre trois il y a quelques mois.

ALLÈGEMENT DE LA PRESSION

Avec la baisse des prix du brut, la pression exercée sur les pays pour qu’ils resserrent davantage leur politique monétaire ou interviennent sur le marché des changes s’atténue, même si le dollar reste fort.

Cela pourrait en effet expliquer pourquoi le Japon, qui importe 90 % de son énergie, n’intervient pas pour soutenir le yen, qui oscille juste au-dessus de son plus bas niveau depuis 40 ans, à près de 162 yens pour un dollar.

Ce niveau est inférieur à ceux qui ont déclenché plusieurs vagues d’interventions record d’ achat de yens ces dernières années, la plus récente remontant au mois d’avril, lorsque le dollar dépassait les 160 yens.

Mais surtout, le Brent atteignait alors son plus haut niveau depuis la guerre, au-dessus de 125 dollars le baril. Les dernières menaces d’intervention de la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, auraient plus de poids si le prix du pétrole n’était pas inférieur à 75 dollars.

Plusieurs banques centrales ont pris des mesures pour tempérer les pressions inflationnistes. La BCE , la Banque de réserve d’Australie et la Norges Bank ont relevé leurs taux. Certaines banques centrales des économies émergentes ont pris des mesures plus radicales: la Banque d’Indonésie a procédé à une hausse d’urgence de ses taux, la Banque centrale du Sri Lanka a relevé ses taux de pas moins de 100 points de base en mai, et la Banque de réserve de l’Inde est intervenue régulièrement pour soutenir la roupie INR= .

Mais la pression a été relâchée, et les décideurs politiques du monde entier disposent désormais d’une marge de manœuvre bien nécessaire.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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