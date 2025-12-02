ROI-L'OPEP+ va déclencher une course aux dépenses avec un nouveau système de quotas pétroliers : Bousso

Les modifications apportées par l'OPEP+ à son système de quotas de production de pétrole vont probablement déclencher une vague d'investissements en amont parmi les membres, en particulier chez les producteurs à bas prix du Golfe, ce qui atténuera les craintes de pénuries d'approvisionnement à long terme. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres grandes nations productrices, dont la Russie et le Kazakhstan, collectivement appelées OPEP+, ont approuvé dimanche un nouveau mécanisme pour évaluer la capacité de production maximale des membres, qui sera utilisée pour fixer les niveaux de référence de la production à partir de 2027. Ce mécanisme peut sembler très technique. Mais il pourrait, en théorie, marquer un changement bienvenu par rapport à l'agitation de ces dernières années qui a vu certains membres dépasser de manière flagrante les quotas de production alors que l'Arabie saoudite, leader de facto de l'OPEP, s'efforçait d'imposer une discipline, déconcertant ainsi le marché pétrolier. Le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré lundi que le nouveau mécanisme contribuerait à stabiliser les marchés et à récompenser ceux qui investissent dans la production. L'OPEP+ représente près de la moitié de l'offre mondiale de pétrole, soit 106 millions de barils par jour en 2025, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Tout d'abord, il est important de comprendre le nouveau mécanisme de capacité maximale durable (MSC).

L'évaluation de la capacité sera effectuée entre janvier et septembre par un auditeur américain réputé pour 19 des 22 membres du groupe. Elle comprendra un examen des champs pétroliers et de l'infrastructure de chaque pays afin d'évaluer la quantité de pétrole qu'il peut mettre en production dans un délai de 90 jours et maintenir pendant un an.

Parmi les trois pays confrontés aux sanctions américaines , la Russie et le Venezuela feront appel à un auditeur non américain, tandis que l'Iran a choisi de fixer son niveau de référence en utilisant la production moyenne des trois mois précédant le mois d'octobre.

Les capacités des membres seront approuvées lors d'une réunion en novembre, au cours de laquelle l'OPEP+ conviendra également de ses quotas de production pour 2027, qui représenteront un pourcentage égal de la capacité de chaque membre. À l'avenir, le CSM sera réexaminé chaque année.

UNE VAGUE D'INVESTISSEMENTS DANS LE GOLFE

Le système semble prêt à susciter une vague d'investissements parmi les membres désireux d'accroître leur propre production et leurs revenus. Il favorise néanmoins les membres riches dont les coûts de développement et de production sont faibles, comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït.

En effet, les producteurs du Golfe voient déjà plus loin que les problèmes d'offre excédentaire à court terme et minimisent les questions relatives à la demande future de pétrole, alors que le monde se détourne des combustibles fossiles.

Les Émirats arabes unis ont pour objectif de porter leur capacité de production à 5 millions de bpj d'ici 2027, contre 4,85 millions de bpj aujourd'hui, bien qu'il y ait des spéculations sur le fait qu'ils pourraient augmenter leur capacité jusqu'à 6 millions de bpj. Ses investissements suggèrent que cela pourrait bien être le cas. Le 24 novembre, la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, ADNOC, a déclaré qu'elle prévoyait d'investir 150 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour étendre ses activités. Elle a également augmenté les réserves de pétrole conventionnel des Émirats arabes unis de 6 % pour les porter à 120 milliards de barils à la suite de nouvelles découvertes. ADNOC cherche en outre à exploiter les réserves de schiste non conventionnelles, dont elle estime qu'elles contiennent 22 milliards de barils de pétrole. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a une capacité de production de 12 millions de bpj et de loin la plus grande capacité de réserve du groupe, qui a atteint 2,2 millions de bpj en octobre, soit 60 % de la capacité de réserve totale de l'OPEP+, selon l'AIE. La compagnie pétrolière nationale Aramco

2222.SE extrait le pétrole à 2 dollars le baril , a récemment déclaré son directeur général Amin Nasser, soit l'un des prix les plus bas au monde.

Aramco, dont les dépenses d'investissement devraient atteindre 52 à 55 milliards de dollars cette année, mettra en service deux nouveaux gisements d'ici la fin de l'année, ce qui ajoutera 550 000 bpj à sa capacité de production, a-t-elle déclaré dans ses résultats du troisième trimestre.

Le Koweït et l'Irak pourraient également chercher à accélérer leurs plans d'investissement.

Le Koweït souhaite porter sa capacité à 4 millions de bpj d'ici 2035, contre 2,9 millions de bpj aujourd'hui, d'après les chiffres de l'AIE. L'Irak tente d'attirer des investisseurs étrangers, dont BP BP.L et Exxon Mobil XOM.N , afin d'augmenter sa capacité de production d'environ 1 million de bpj pour atteindre 6 millions de bpj d'ici 2028.

CERTAINS MEMBRES DE L'OPEP+ EN DIFFICULTÉ

Le nouveau système désavantage toutefois les membres dont la production est concentrée dans des structures géologiques plus coûteuses ou en mer, comme le Nigeria et le Kazakhstan, car ils auront besoin de plus de temps et d'argent pour accroître leur capacité.

La Russie, le Venezuela et l'Iran pourraient également avoir du mal à accroître leurs investissements et leur capacité de production en raison des sanctions internationales qui limitent fortement l'approvisionnement en matériel de forage essentiel et l'accès aux technologies occidentales.

Les nouveaux investissements serviront néanmoins l'objectif intrinsèque de l'OPEP d'accroître sa part de marché, en particulier après avoir perdu du terrain ces dernières années face à la montée en flèche de la production aux États-Unis, au Brésil, au Canada et ailleurs.

Ces dépenses apaiseront également les inquiétudes croissantes selon lesquelles l'industrie pétrolière pourrait être confrontée à une pénurie d'approvisionnement vers la fin de la décennie et au-delà, en raison de la baisse des dépenses mondiales et du ralentissement de la production dans les bassins de schiste américains et ailleurs.

LE SYSTÈME PRÉSENTE ENCORE DES FAIBLESSES Le nouveau système de mesure de la capacité semble plus équitable et plus transparent, offrant aux membres et aux acteurs extérieurs du marché une meilleure compréhension des politiques de l'OPEP+ ( ).

Cependant, il présente encore des faiblesses. D'une part, les membres seront probablement encore en mesure de produire et d'exporter plus que leur quota déclaré, comme certains, notamment le Kazakhstan et les Émirats arabes unis, semblent l'avoir fait ces dernières années.

D'autre part, certains membres auront du mal à accroître leur capacité et leur production en raison de sanctions et de conflits, ce qui créera des tensions avec d'autres pays qui seront en mesure de gagner des parts de marché.

Mais dans l'ensemble, les efforts de l'OPEP+ encourageront de nouveaux investissements sur le marché pétrolier, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l'offre et maintenir les prix à un niveau relativement bas.

