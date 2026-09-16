ROI-L'immobilier passe au second plan : c'est désormais Wall Street qui tire la consommation américaine : McGeever

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par Jamie McGeever

La fortune des ménages américains a progressé à un rythme record au deuxième trimestre, grâce à une hausse sans précédent de la valeur de leurs placements en actions. C'est une bonne nouvelle pour l'économie, car cela permet de maintenir l'« effet de richesse » à son apogée, mais cela signifie également que la croissance est de plus en plus vulnérable à un ralentissement à Wall Street.

Les chiffres publiés la semaine dernière par la Réserve fédérale ont montré que le patrimoine net des ménages a bondi de 12 800 milliards de dollars entre avril et juin, soit une hausse de 7 % par rapport au trimestre précédent, grâce à une augmentation de 10 700 milliards de dollars de la valeur de leurs placements en actions. Le patrimoine net total a atteint 196 000 milliards de dollars, ce qui représente un niveau record de 828 % du revenu personnel disponible (DPI).

En d’autres termes, les Américains n’ont jamais été aussi riches, et cela tient en grande partie à l’envolée du marché boursier.

Les actions représentent désormais 46,6 % des actifs financiers des ménages américains et 34 % de leurs actifs totaux, deux parts record.

Le problème, bien sûr, réside dans la répartition de cette richesse. Plus de la moitié est détenue par le 1 % des ménages les plus riches, et plus de 87 % de l’ensemble des actions sont détenues par les 10 % des ménages les plus riches. Leurs habitudes de consommation seraient-elles considérablement modifiées par une correction de 10 % à Wall Street? Pas tout en haut de l’échelle, mais peut-être un peu à la base de cette cohorte.

Mais un marché baissier — une baisse de 20 % ou plus par rapport au pic — pourrait être une autre histoire, surtout s'il s'agit d'une chute soudaine. Même la propension à dépenser des ménages les plus riches s'en trouverait affectée.

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, estime que les 20 % de personnes aux revenus les plus élevés représentent près de 60 % de l’ensemble des dépenses de consommation. D’autres économistes affirment que cette part est plus faible, mais quoi qu’il en soit, étant donné que les dépenses de consommation représentent environ 70 % du produit intérieur brut américain (GDP), un effondrement à Wall Street aurait des répercussions généralisées.

L'IMPACT DE L'IMMOBILIER S'AMINCIT

Ce que l’on appelle « l’effet de richesse » — le fait que les gens se sentent plus riches et dépensent davantage à mesure que les prix des actifs augmentent — n’est pas une nouveauté aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c’est qu’il est de plus en plus alimenté par les marchés boursiers plutôt que par l’immobilier, qui en a été le principal moteur pendant des décennies. Même si la richesse immobilière continue d’augmenter, son rythme est loin d’égaler celui observé pour les valeurs boursières.

L’immobilier était autrefois considéré comme la source de liquidités par excellence pour les Américains, de nombreux propriétaires contractant des prêts sur la valeur nette de leur logement pour financer leur consommation. Au milieu des années 2000, avant l’effondrement du marché des prêts hypothécaires à risque et la crise financière mondiale qui a suivi, l’immobilier représentait près de 50 % du patrimoine total des ménages américains. Au deuxième trimestre de cette année, cette part a atteint un plus bas historique de 32,4 %, selon les analystes de Ned Davis Research.

La consommation des ménages américains reste solide, même si la croissance annuelle des salaires est tombée à 3,1 % en août, soit son niveau le plus bas depuis quatre ans et un chiffre négatif en termes réels. Les dépenses sont soutenues par le recours à l'épargne, l'endettement et l'effet de richesse. Le marché boursier est désormais un moteur bien plus important de cette consommation que l'immobilier.

“Ces hausses de la consommation doivent être liées à l’augmentation du patrimoine net des ménages, et celle-ci est principalement tirée par le marché boursier”, explique Joe Kalish, stratège macroéconomique mondial chez Ned Davis Research.

Certes, le marché immobilier touche bien plus de personnes que Wall Street, car l’accession à la propriété est répartie de manière beaucoup plus homogène à travers le pays. Près des deux tiers des ménages américains — 65,0 % selon le Bureau du recensement — sont propriétaires de leur logement. Mais les dépenses sont principalement tirées par les consommateurs fortement exposés à Wall Street.

Le risque est donc qu’un ralentissement du marché boursier, en particulier dans le secteur en pleine effervescence de l’IA, puisse avoir un impact bien plus important sur l’économie réelle que les corrections précédentes. Les effets de richesse sont aujourd’hui “exceptionnellement sensibles” aux performances d’un ensemble restreint d’entreprises, selon les analystes de Goldman Sachs.

En début d’année, ils ont présenté deux scénarios alternatifs: un scénario optimiste, dans lequel les actions liées à l’IA bondissent de 55 % et les autres actions progressent de 20 % au cours de l’année à venir, ce qui implique une hausse globale de 30 %; et un scénario pessimiste, dans lequel les actions liées à l’IA s’effondrent de 40 % et les autres actions reculent de 15 %, ce qui implique une baisse globale de 20 %. Ils ont estimé que le premier scénario stimulerait la croissance de la consommation de 0,7 point de pourcentage, tandis que le second la ferait reculer de 0,3 point de pourcentage.

Wall Street a atteint un sommet le mois dernier. Les ménages n’ont jamais été aussi riches. Sommes-nous à un point d’inflexion, ou le rouleau compresseur de la consommation continue-t-il sur sa lancée?

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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