ROI-L'appel de Will Warsh en faveur d'une Fed plus discrète va-t-il accroître ou réduire l'agitation sur les marchés ? : Mike Peacock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduit à l'intention d'autres abonnés sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, ancien responsable de la communication à la Banque d'Angleterre et ancien rédacteur en chef chez Reuters.) par Mike Peacock

Depuis qu’il a pris les rênes de la Réserve fédérale, Kevin Warsh s’est engagé à communiquer moins , à une époque où la plupart des banques centrales s’efforcent au contraire d’en dire davantage. Sa première conférence de presse après la réunion , qui se tiendra mercredi, permettra de vérifier dès le début si cette réticence est un atout.

La communication des banques centrales peut avoir un impact considérable sur le comportement des entreprises et des ménages – presque autant que les variations de taux elles-mêmes. La politique de communication de la Fed cite des « preuves considérables » selon lesquelles la transparence et la communication publique renforcent l’efficacité de la politique monétaire en aidant le public à prendre des décisions mieux informées .

On peut également affirmer qu’une communication efficace n’a jamais été aussi importante. Pour commencer, elle peut contribuer à ancrer les anticipations d’inflation du public, lesquelles, après une série de chocs sur les prix débutant avec la pandémie de COVID-19 et se poursuivant avec la guerre entre les États-Unis et l’Iran, pourraient se déstabiliser.

Plus généralement, l’incertitude accrue liée aux tensions géopolitiques et à la révolution de l’IA signifie que le flou n’est plus une option pour les responsables de la politique monétaire – car cela pourrait rendre leurs outils, déjà limités, moins efficaces.

Cependant, on peut également faire valoir, à juste titre, que les banquiers centraux s’expriment trop, parfois de manière contradictoire, ce qui obscurcit le message global au lieu de l’améliorer . Parler moins pourrait être utile – surtout si cela empêche les marchés de réagir de manière excessive à de subtils changements de ton.

L’intensification marquée de la communication des banques centrales a fait suite à la crise financière mondiale de 2007-2009. Les critiques ont fait valoir que les décideurs n’avaient pas su anticiper l’effondrement parce qu’ils étaient prisonniers d’une pensée de groupe. Une plus grande diversité des points de vue était censée être la solution – mais ce n’est peut-être pas le cas.

TROP D’UNE BONNE CHOSE?

Le Comité de politiquemonétaire de la Banque d’Angleterre,composé de neuf membres , compte quatre membres externes dont le rôle est de remettre en question le point de vue interne. Tous sont tenus de démontrer publiquement leur indépendance et d’exposer leurs opinions individuelles dans les procès-verbaux publiés à l’issue de chaque réunion de politique monétaire.

De même, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose d’un Directoire de six membres et de 21 gouverneurs des banques centrales nationales, qui ont tous pour mission de s’exprimer sur la politique monétaire.

Si tout cela garantit la responsabilité et la transparence, cela génère également beaucoup de bruit de la part de puissants responsables non élus.

La BoE et la BCE ont également mis en place des prévisions économiques basées sur des scénarios, proposant à la fois un scénario de base et des alternatives plus extrêmes. Cela donne aux investisseurs davantage d’outils pour évaluer l’orientation de la politique monétaire, mais peut semer la confusion chez les entreprises et le grand public.

Et puis il y a le « dot plot » de la Fed. Cette représentation visuelle des projections de taux d’intérêt des décideurs de la Fed a été critiquée par certains membres de la Fed – dont le prédécesseur de Warsh, Jerome Powell. Elle peut être confondue avec des indications officielles sur l’orientation future de la politique monétaire, alors qu’il ne s’agit en réalité que d’un instantané des opinions à un moment donné. L’une des premières mesures prises par Warsh pourrait être de supprimer cet outil.

Mais tout le monde n’est pas d’accord avec lui.

Si de nombreux responsables politiques, entreprises et citoyens peuvent avoir du mal à donner un sens à ce flux constant de messages sur la politique monétaire, la plupart des investisseurs professionnels et des économistes savent parfaitement les décrypter – et ne sont pas favorables à une réduction de ces communications.

Une récente enquête de la Brookings Institution menée auprès d’experts de la Fed issus du milieu universitaire et du secteur privé a révélé que presque tous considéraient la conférence de presse de la Fed après ses réunions comme « utile ou extrêmement utile », une majorité d’entre eux exprimant le même avis concernant le « dot plot ».

Une approche plus sobre pourrait réduire le risque que les marchés réagissent de manière excessive à chaque signal ou interprètent mal les divergences entre les décideurs. Mais si elle laisse aux investisseurs moins de repères, la volatilité pourrait augmenter plutôt que diminuer.

LA QUALITÉ PLUTÔT QUE LA QUANTITÉ

Comment les banques centrales ont-elles donc tenté de communiquer plus clairement?

La Banque d’Angleterre (BoE) a mis en place, il y a quelques années, une approche de « communication à plusieurs niveaux » afin de s’adresser à différents publics avec des degrés de complexité variés. La BCE et d’autres banques centrales ont emboîté le pas, en recourant à des graphiques, des vidéos et aux réseaux sociaux plutôt que de s’en tenir uniquement à des discours officiels et à des interviews avec la presse financière.

La BoE s’est également tournée – de manière quelque peu ironique – vers Warsh en 2014 pour rendre ses opérations plus transparentes. Sa refonte a notamment permis de réduire le nombre de réunions de politique monétaire de 12 à 8 par an.

La question de savoir dans quelle mesure les banques centrales ont réussi à améliorer la clarté grâce à ces mesures et à d’autres fait l’objet d’un débat considérable.

Cela s’explique en partie par le fait que leur arsenal d’outils s’est complexifié, englobant désormais l’assouplissement et le resserrement quantitatifs, la gestion des réserves et les indications prospectives.

Mais cela n’enlève rien à la nécessité de s’efforcer d’être plus clair, surtout compte tenu des menaces potentielles qui pèsent sur l’indépendance des banques centrales de la part de responsables politiques irrités par la hausse des taux d’intérêt.

Par exemple, Kevin Warsh aura du mal à rester silencieux si le président Donald Trump exerce des pressions sur la Fed pour qu’elle abaisse ses taux, même si l’inflation est bien supérieure à l’objectif. Si l’on laisse un vide, d’autres le combleront.

Au final, la réponse pourrait être simple: l’objectif devrait être une meilleure communication, et non pas nécessairement une communication plus ou moins abondante.

Un document de recherche de la Banque d’Angleterre , récemment mis à jour, indique qu’un langage clair, moins de jargon et une concentration sur quelques messages clés améliorent la compréhension du public, ce qui contribue à ancrer les anticipations d’inflation et à renforcer la confiance dans la banque centrale.

En fin de compte, si la discrétion permet de réduire l’incertitude ressentie par les entreprises et les ménages quant à l’orientation de la politique de la banque centrale, en particulier pendant les périodes de forte volatilité, alors Kevin Warsh pourrait bien avoir vu juste. Mais c’est un grand « si ».

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Peacock , ancien responsable de la communication à la Banque d’Angleterre et ancien rédacteur en chef chez Reuters.)

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