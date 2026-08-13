La Banque de Norvège maintient ses taux sans exclure une hausse à l'avenir

La Banque de Norvège a, comme attendu, laissé son taux directeur inchangé jeudi, à 4,25%, à la faveur d'un ralentissement de l'inflation, sans toutefois exclure un relèvement à l'avenir.

Ida Wolden Bache, le 19 juin 2025, à Oslo ( NTB / GORM KALLESTAD )

"La hausse des prix a ralenti cet été et a été plus faible que prévu", a expliqué la gouverneure de la banque centrale, Ida Wolden Bache, dans un communiqué.

"Il est réjouissant que l'inflation se soit atténuée, mais elle reste encore trop élevée, et il est trop tôt pour conclure que les perspectives d'inflation ont sensiblement changé. Il peut donc encore s'avérer nécessaire de relever les taux" directeurs, a-t-elle ajouté.

En juillet, l'inflation sous-jacente, indicateur préféré de la Banque de Norvège, a surpris en s'élevant à 2,7%, toujours au-dessus de l'objectif officiel de politique monétaire (environ 2%) mais en deçà des prévisions de la banque.

La Banque de Norvège avait relevé son taux directeur d'un quart de point en mai, devenant l'une des premières banques centrales en Europe à resserrer sa politique monétaire depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

En juin, elle avait laissé entrevoir une nouvelle hausse de cours à l'automne, mais celle-ci semble désormais plus incertaine.

L'économiste Jan Andreassen a jugé la banque "nettement plus accommodante en août qu'en juin".

"Il n'y aura très probablement pas de hausse des taux cette année, sauf si la politique budgétaire dérape complètement", a-t-il jugé sur X.