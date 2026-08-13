Roumanie : arrêt complet de l'unique centrale nucléaire du pays à cause du faible débit du Danube

Photo des rives asséchées du Danube à Rasova en Roumanie, le 13 août 2026 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

La compagnie nationale roumaine Nuclearelectrica a annoncé jeudi, dans un communiqué, avoir entamé les procédures d'arrêt de l'unité 2 de la centrale nucléaire de Cernavoda, en raison de "la baisse du niveau de l'eau du Danube".

Cette centrale, la seule que possède la Roumanie, avait déjà arrêté fin juillet l'un de ses deux réacteurs faute de ressources hydrauliques contribuant à son refroidissement.

Alors qu'elle fournit habituellement un cinquième de la production totale d'électricité du pays, cette mise à l'arrêt complète constitue une première depuis la canicule de 2003.

Mercredi, le gouvernement roumain avait annoncé cette fermeture, le débit du Danube ayant chuté à un niveau historiquement bas suite aux vagues de chaleur et à un manque de précipitations à travers l'Europe.

Des sources d'énergie alternatives, notamment la production éolienne, ainsi que les importations, doivent assurer l'approvisionnement en électricité, mais les autorités roumaines ont réitéré un appel à une "consommation responsable".

Elles n'ont pas indiqué de date pour une reprise des activités.

Deux dragueuses travaillent à approfondir le chenal navigable du Danube près du village de Cochirleni en Roumanie, le 12 août 2026 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

Des opérations de dragage et d'autres travaux visant à diriger davantage d'eau du Danube vers la centrale avaient permis de retarder la fermeture complète des installations.

Les opérations, dont le coût total est estimé à plus de deux millions d'euros, ont également consisté à faire exploser un rocher et à couler quatre barges remplies de pierres dans le fleuve, dans l'espoir d'en détourner le cours.

La Hongrie voisine, elle, a jusqu'à présent réussi à éviter l'arrêt complet de sa seule centrale nucléaire, à Paks, elle aussi refroidie par les eaux du Danube. Mais Paks, dont la production des quatre réacteurs nucléaires couvre habituellement environ un tiers des besoins hongrois en électricité, est déjà partiellement à l'arrêt depuis fin juillet.

Déjà sévère, la sécheresse actuelle a été aggravée par le changement climatique d'origine humaine, selon un rapport publié récemment par le groupe de scientifiques du World Weather Attribution.

Les problèmes de ce type vont se multiplier, avertissent les scientifiques, alors que le réchauffement climatique entraîne des périodes de sécheresse plus longues.

Le mois dernier, près des deux tiers du Danube ont atteint des débits d'une faiblesse inédite en moyenne pour un mois de juillet en 34 ans de mesures, selon une analyse publiée lundi par l'observatoire européen du changement climatique Copernicus.