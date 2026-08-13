Espagne: l'inflation finalement à 3,6% en juillet, contre 3,5% initialement annoncé

L'inflation en Espagne en juillet, initialement annoncée en hausse à 3,5%, s'est établie à 3,6%, en augmentation par rapport au mois de juin (3,2%), selon un chiffre définitif publié jeudi par l'Institut national de la statistique (INE) à Madrid.

L'inflation a été notamment portée par les prix de l'énergie (illustration) ( AFP / JORGE GUERRERO )

Cet ajustement est dû à une plus forte augmentation des prix de l'énergie que prévu, notamment ceux des carburants, selon l'INE.

La hausse des prix demeure la principale préoccupation des Espagnols, notamment concernant le coût du logement, qui a explosé ces dernières années dans de nombreuses villes.

Dans un contexte international marqué par les hostilités au Moyen-Orient, la Banque d'Espagne avait dit mi-juin réviser à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2026, à 3,6% justement, contre 3% anticipés jusque-là.

Au deuxième trimestre, la croissance du PIB espagnol a atteint 0,7%, malgré la situation instable au Moyen-Orient et l'accélération de l'inflation, d'après l'INE.

Le gouvernement prévoit une croissance de 2,6% en 2026, après avoir déjà enregistré une hausse du PIB de 2,8% en 2025.