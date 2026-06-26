ROI-Il ne faut pas confondre les fluctuations avec le déclin. Ce marché a de beaux jours devant lui : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de jeudi à l'intention d'abonnés supplémentaires, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que la fin d’un premier semestre 2026 tumultueux approche, les marchés ne manquent pas de signaux d’alerte laissant présager que le second semestre sera tout aussi agité. Mais il ne faut pas confondre cette turbulence avec le signe d’une correction imminente.

Une volatilité effrénée et des fluctuations de cours vertigineuses des valeurs vedettes, des indices de référence et de classes d’actifs entières sont souvent les signes distinctifs des marchés haussiers en fin de cycle. Pour paraphraser le regretté président de la Réserve fédérale américaine , Alan Greenspan, c’est à ce moment-là que l’exubérance devient irrationnelle.

Ces dynamiques se manifestent actuellement à des degrés divers sur de nombreux marchés.

L'argent XAG= a chuté de 55 % par rapport à son pic de janvier et le Bitcoin BTC= a également perdu plus de la moitié de sa valeur depuis novembre. Le secteur technologique a connu une évolution volatile: l’indice SOX de Philadelphie dédié aux semi-conducteurs .SOX a enregistré des baisses journalières de 10 %, mais affiche tout de même une hausse de 90 % depuis mars; Micron Technology MU.O a triplé sa capitalisation boursière pour atteindre 1 000 milliards de dollars en trois mois; et Oracle ORCL.N a plongé de 30 % rien qu’en juin.

Mais rien ne résume mieux les turbulences — et la résilience — des six premiers mois de 2026 que les actions sud-coréennes. Le KOSPI, porté par l’IA, .KS11 connaissait un marché haussier effréné — avec une hausse de 50 % au cours des deux premiers mois de l’année — avant de plonger dans un marché baissier en l’espace de trois jours après l’attaque américano-israélienne contre l’Iran. Il n’est donc pas étonnant que la volatilité réalisée ait atteint des sommets historiques.

Pourtant, depuis ce creux de mars, le KOSPI a presque doublé, bien que l’indice ait enregistré quatre corrections à deux chiffres en cours de route.

Un tel comportement frénétique précède généralement une correction plus marquée, un marché baissier, voire un krach. C’est pourquoi ces fluctuations sauvages des cours – associées à des valorisations exorbitantes et à une frénésie croissante autour des introductions en bourse – mettent les investisseurs en état d’alerte maximale, car plusieurs bulles sont sur le point d’éclater. Mais même si ce diagnostic est exact et que les marchés s’aventurent en territoire « irrationnel », les craintes d’une correction brutale pourraient être prématurées.

UNE MARGE POUR L’EXUBÉRANCE

C’est du moins ce que semble penser Wall Street. Les stratèges de JPMorgan et de Barclays ont relevé cette semaine leurs prévisions d’ .SPX s de l’indice S&P 500 pour fin 2026 à 7 800 points, ce qui implique un potentiel de hausse supplémentaire de 5 %, tandis que leurs homologues de BCA Research ont revu à la hausse leurs prévisions de fin d’année à 8 100 points, soit près de 10 % au-dessus des niveaux actuels.

« Notre vision constructive des actions repose sur les bénéfices, et non sur les valorisations », a écrit mardi l’équipe de BCA. « L’économie est passée d’un ralentissement à une expansion, le volet investissement de l’économie continue de s’accélérer, et la croissance des bénéfices est plus généralisée et plus forte que ce que nous avions prévu en début d’année. »

Tant qu’aucune preuve tangible ne viendra contredire cette analyse, celle-ci reste convaincante.

Les marchés haussiers peuvent s’effondrer sous leur propre poids, mais cela est rare. Le plus souvent, un revirement brutal nécessite un élément déclencheur, tel qu’une forte hausse des taux d’intérêt, une erreur de politique économique ou un choc financier imprévu . Nous n’en avons pas encore observé.

Les six premiers mois de l’année ont été marqués par une guerre, une crise énergétique mondiale historique, un durcissement du ton de la Fed dans ses communications et des inquiétudes croissantes concernant les dépenses d’investissement et les émissions de dette des hyperscalers. Mais les investisseurs n’en ont pas tenu compte.

Pourtant, comme le soulignent Dubravko Lakos-Bujas et son équipe chez JPMorgan, même si la tendance des actions américaines est à la hausse, celle-ci sera probablement « non linéaire » et divers obstacles devront être surmontés.

La barre a été placée plus haut pour les prochains résultats, compte tenu de la vigueur des derniers trimestres. L’offre d’actions devrait bondir avec les introductions en bourse d’OpenAI, d’Anthropic et d’autres sociétés. Et, ce qui est peut-être le plus important, la Fed pourrait bientôt passer de simples déclarations sur un resserrement de la politique monétaire à une hausse effective des taux.

L’une des causes les plus courantes de l’effondrement des marchés haussiers est la hausse des coûts d’emprunt. En effet, tout porte à croire que le récent virage « hawkish » de la banque centrale américaine est à l’origine de la récente vague de faiblesse observée sur certains actifs risqués.

Mais si les bénéfices se maintiennent, si l’engouement pour l’IA perdure et si l’économie mondiale continue d’avancer à son rythme, les investisseurs devraient continuer à considérer les replis comme des opportunités d’achat.

Il convient de noter que Greenspan a prononcé sa célèbre remarque sur «l’exubérance irrationnelle» en décembre 1996, soit plus de trois ans avant que la bulle Internet n’atteigne son apogée en mars 2000. La reprise actuelle pourrait bien avoir encore un long chemin à parcourir.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (et ROI), votre nouvelle source incontournable d’analyses financières mondiales. Suivez ROI sur LinkedIn et X.

Et écoutez le podcast quotidien « Morning Bid » sur Apple, Spotify ou l’application Reuters. Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance sept jours sur sept.