Jeff Bezos lors de la 10e édition de VivaTech à Paris

- Un consortium dont fait partie le ‌fondateur d'Amazon Jeff Bezos est proche d'acquérir un tiers des parts du club de ​football anglais du Liverpool FC, apprend-on lundi de plusieurs sources médiatiques.

Eduardo Saverin, le co-fondateur de Facebook, fait également partie du groupe d'investisseurs, selon les informations de presse.

Le consortium est ​mené par Amit Bhatia, le beau-fils du magnat de l'acier Lakshmi Mittal, lui-même ancien propriétaire du club londonien des ​Queens Park Rangers, a rapporté Sky News.

Le club ⁠liverpuldien, détenu par Fenway Sports Group (FSG), pourrait annoncer un accord dès le début ‌de cette semaine, selon le média anglais.

"Un consortium d'investisseurs mené, géré et représenté par Amit Bhatia a exprimé son intérêt dans un investissement ​stratégique mineur dans le Liverpool ‌Football Club" déclarait le mois dernier un porte-parole de FSG.

Si ⁠l'accord aboutissait, les Reds seraient alors valorisés à quelque 4,4 milliards de livres (environ 5,15 milliards d'euros).

Ces tractations interviennent à l'heure où le club le plus titré d'Angleterre vit des ⁠moments décisifs sur et ‌en dehors du terrain.

Les Reds ont terminé à une décevante 5e ⁠place lors du dernier exercice malgré plusieurs centaines de millions d'euros dépensés à l'occasion ‌d'un marché des transferts glouton à l'été 2025.

Alors qu'il restait sur un ⁠titre de champion d'Angleterre pour sa première année sur le banc ⁠de Liverpool, l'entraîneur ‌Arne Slot a été remercié à la fin de sa deuxième saison. Le Néerlandais a ​été remplacé par Andoni Iraola, transfuge de ‌Bournemouth.

Surtout, les supporters du Liverpool FC ont dit adieu à l'idole d'Anfield, Mohamed Salah. L'Egyptien, meilleur joueur du ​club ces dernières années, a tout gagné dans le nord de l'Angleterre.

En coulisses, Michael Edwards, crédité pour être l'homme qui a bâti l'équipe qui a ramené Liverpool ⁠sur le trône de la Premier League après une disette de 30 ans, a également quitté son rôle de directeur sportif en juillet.

Les Reds débutent leur campagne de Premier League sur le terrain de Newcastle le 23 août.

(Reportage de Karan Prashant Saxena à Bengaluru, avec la contribution de Pearl Josephine Nazare; Zhifan Liu pour la version française, ​édité par Benoit Van Overstraeten)