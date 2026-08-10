Football: Jeff Bezos proche d'entrer au capital du Liverpool FC

Jeff Bezos lors de la 10e édition de VivaTech à Paris
- Un consortium dont fait partie le fondateur d'Amazon Jeff Bezos est proche d'acquérir un tiers des parts du club de football anglais du Liverpool FC, apprend-on lundi de plusieurs sources médiatiques.
Eduardo Saverin, le co-fondateur de Facebook, fait également partie du groupe d'investisseurs, selon les informations de presse.
Le consortium est mené par Amit Bhatia, le beau-fils du magnat de l'acier Lakshmi Mittal, lui-même ancien propriétaire du club londonien des Queens Park Rangers, a rapporté Sky News.
Le club liverpuldien, détenu par Fenway Sports Group (FSG), pourrait annoncer un accord dès le début de cette semaine, selon le média anglais.
"Un consortium d'investisseurs mené, géré et représenté par Amit Bhatia a exprimé son intérêt dans un investissement stratégique mineur dans le Liverpool Football Club" déclarait le mois dernier un porte-parole de FSG.
Si l'accord aboutissait, les Reds seraient alors valorisés à quelque 4,4 milliards de livres (environ 5,15 milliards d'euros).
Ces tractations interviennent à l'heure où le club le plus titré d'Angleterre vit des moments décisifs sur et en dehors du terrain.
Les Reds ont terminé à une décevante 5e place lors du dernier exercice malgré plusieurs centaines de millions d'euros dépensés à l'occasion d'un marché des transferts glouton à l'été 2025.
Alors qu'il restait sur un titre de champion d'Angleterre pour sa première année sur le banc de Liverpool, l'entraîneur Arne Slot a été remercié à la fin de sa deuxième saison. Le Néerlandais a été remplacé par Andoni Iraola, transfuge de Bournemouth.
Surtout, les supporters du Liverpool FC ont dit adieu à l'idole d'Anfield, Mohamed Salah. L'Egyptien, meilleur joueur du club ces dernières années, a tout gagné dans le nord de l'Angleterre.
En coulisses, Michael Edwards, crédité pour être l'homme qui a bâti l'équipe qui a ramené Liverpool sur le trône de la Premier League après une disette de 30 ans, a également quitté son rôle de directeur sportif en juillet.
Les Reds débutent leur campagne de Premier League sur le terrain de Newcastle le 23 août.
(Reportage de Karan Prashant Saxena à Bengaluru, avec la contribution de Pearl Josephine Nazare; Zhifan Liu pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)
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