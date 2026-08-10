Embraer revoit ses prévisions à la hausse après un chiffre d'affaires record au 2T

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a annoncé lundi tabler sur un bénéfice plus élevé que prévu en 2026, après un chiffre d'affaires et des commandes record au deuxième trimestre.

( AFP / TOBY SHEPHEARD )

Le troisième avionneur au monde, après Airbus et Boeing, s'attend à dégager environ 110 millions de dollars de bénéfices supplémentaires.

Une partie de cette augmentation est liée au fait que l'aviation civile a bénéficié d'une exemption des droits de douane imposés par les États-Unis sur certains produits brésiliens.

Embraer prévoit toutefois un coût annuel de 12 millions de dollars lié aux conséquences indirectes de la surtaxe douanière décidée par Washington.

Le directeur financier, Felipe Santana, a déclaré lundi que la majeure partie des bénéfices supplémentaires provenait d'un crédit d'impôt exceptionnel de 68 millions de dollars, qu'il a décrit comme un "remboursement" de taxes précédemment versées.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 23% pour atteindre 2,24 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Et le carnet de commandes pour des avions militaires, des avions commerciaux et des jets d'affaires a atteint 34,5 milliards de dollars sur cette même période, un record.

"Nous avons enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé de notre histoire pour un deuxième trimestre. Nous avons réalisé nos meilleures livraisons pour un deuxième trimestre des 16 dernières années et atteint un nouveau niveau record de carnet de commandes pour le septième trimestre consécutif", a résumé le PDG d'Embraer, Francisco Gomes Neto.

Il a mis en avant une commande de 10 avions de transport militaire KC-390 passée par les Émirats arabes unis — la plus importante commande internationale à ce jour. Deux autres ont été commandés récemment par la Colombie.

"En raison de la situation géopolitique, nous avons vu des pays accélérer" leurs acquisitions d'avions militaires, a ajouté le PDG.

Les dirigeants d'Embraer ont également évoqué le projet Eve Air Mobility, une filiale qui développe des sortes de taxis aériens électriques conçus pour transporter des passagers afin d'éviter les embouteillages dans les grandes villes.

Eve a réalisé en août son premier vol de transition, démontrant que son prototype peut décoller verticalement comme un hélicoptère puis passer en vol comme un avion, une des phases les plus difficiles de son développement.