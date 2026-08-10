Au moins 20 morts en Colombie après un séisme

Des gens se rassemblent devant un immeuble après un tremblement de terre à Bogota

par Julia Symmes Cobb

Au moins 20 personnes sont mortes ‌à la suite du séisme survenu lundi dans le département du Choco, sur la côte pacifique, ont déclaré les autorités locales.

Dans la ​ville de Pereira, capitale du département voisin du Risaralda, 18 personnes ont trouvé la mort et d'autres se sont retrouvées coincées dans des bâtiments qui se sont effondrés, a déclaré le maire Mauricio Salazar à Caracol Radio.

"Ce qui vient de se produire est ​très grave. Les images sont vraiment choquantes," avait dit pour sa part le gouverneur du département de Risaralda Juan Diego Patino

A Manizales, capitale du département de Caldas, plus ​dans les terres, deux personnes ont perdu la vie, a indiqué ⁠le maire Jorge Eduardo Rojas lors d'une interview accordée à Blu Radio.

Dans la ville de Cali, l'une des plus ‌importantes de la Colombie et capitale du département de Valle del Cauca, au sud de l'épicentre du séisme, 20 bâtiments se sont effondrés a déclaré le maire de la ville Alejandro Eder, évoquant également des ​personnes prises au piège dans les décombres.

La ‌ville a sollicité l'intervention d'équipes de Bogota et de Medellín pour participer aux opérations de ⁠secours, a-t-il ajouté.

Auparavant, la gouverneure du département du Choco avait dit que le séisme avait fait des blessés et provoqué d'importants dégâts, la secousse ayant été ressentie dans la capitale, Bogota, et jusqu'au Venezuela.

"Nous venons de subir un séisme majeur dans le département du ⁠Choco. Nous craignons des répliques. ‌Bien que l'épicentre se soit situé près de San José del Palmar, nous dénombrons des blessés et ⁠d'importants dégâts aux bâtiments dans la capitale, Quibdó", a précisé Nubia Carolina Córdoba-Curi sur la plate-forme X.

"Nous procédons déjà à une ‌évaluation des dégâts et publierons prochainement le premier rapport officiel", a-t-elle ajouté.

Le système américain d'alerte aux tsunamis a ⁠indiqué qu’aucune alerte au tsunami n’avait été émise. Le service géologique colombien a revu à ⁠la hausse la magnitude du ‌séisme, la fixant à 7,4, et a précisé que sa profondeur était de 96 km, au lieu des 79 km initialement annoncés ​par les autorités.

Le maire de Bogotá, Carlos Galan, a déclaré sur ‌X qu'il n'y avait pas de dégâts majeurs dans la capitale.

L'agence nationale de gestion des catastrophes a indiqué avoir reçu des rapports provenant de neuf départements ​et des 32 capitales départementales où le séisme a été ressenti, ce qui a entraîné des évacuations et donné lieu à des premiers rapports faisant état de dégâts.

L'autorité colombienne de l'aviation civile a indiqué que les vols avaient été suspendus dans ⁠les aéroports de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago et Buenaventura, le temps que des inspecteurs vérifient l'état des structures.

Des témoins de Reuters présents dans l'État de Táchira, à la frontière vénézuélienne, et dans la ville de Barquisimeto, située dans le centre-ouest du pays, ont rapporté que le séisme avait été ressenti dans ces départements.

Le Venezuela a été frappé en juin par deux séismes dévastateurs qui ont fait plus de 6.000 morts, principalement sur la côte, près de la capitale, Caracas.

(Rédigé par Julia Symmes Cobb; Version française ​Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)