ROI-Comment la Fed et les autres banques centrales peuvent aboyer sans mordre : Mike Dolan

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Mike Dolan

Les grandes banques centrales du monde voudront au moins brandir une menace crédible de hausse des taux d'intérêt cette semaine afin de prévenir toute retombée inflationniste d'un choc pétrolier. Si elles le font bien, elles n'auront peut-être même pas besoin d'appuyer sur la gâchette.

Les banques centrales vivent un moment particulier. La Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre se réunissent la même semaine pour la première fois depuis plus de quatre ans, et il n'y a pas de consensus sur la manière de réagir au choc pétrolier de ce mois-ci lié à la guerre d'Iran .

Les décideurs politiques sont pris au piège entre deux récits historiques concurrents.

L'une des leçons à tirer des chocs pétroliers et inflationnistes des années 1970 et 1980 est qu'ils ont forcé les banques centrales à rétablir une plus grande crédibilité dans leur volonté de lutter contre l'inflation au fil du temps. Une fois qu'elles ont retrouvé cette crédibilité, cela leur a permis de "voir au-delà" des hausses temporaires des prix du pétrole qui ont suivi et de se concentrer sur les conséquences économiques.

L'autre leçon est tirée du redémarrage de la pandémie et de la flambée des prix de l'énergie liée à l'Ukraine, il y a quatre ans, lorsque les banques centrales ont été critiquées pour n'avoir pas agi assez rapidement pour juguler l'inflation galopante. Elles ont ensuite dû s'empresser de resserrer leur politique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a aggravé la crise inflationniste post-COVID-19 qu'elles essayaient de "surmonter."

Chacune des "quatre grandes" banques centrales se trouve dans un espace différent et a ses propres particularités à gérer.

Mais les conseils inhabituels donnés cette semaine par leur forum mondial, la Banque des règlements internationaux , ont consisté à considérer une hausse de l'inflation due à cette flambée des prix du pétrole à nouveau transitoire - un terme utilisé par les banquiers centraux en 2021 pour décrire la poussée inflationniste post-COVID, et regretté depuis lors.

"S'il s'agit d'un choc d'offre, et certainement d'un choc temporaire, ce sont des exemples classiques où il faut regarder au-delà et ne pas réagir par la politique monétaire", a déclaré Hyun Song Shin, le principal conseiller économique sortant de la BRI, lors de la publication du rapport trimestriel de la BRI .

Ce conseil marque un changement significatif par rapport au ton de la BRI il y a seulement 18 mois.

DES TRAVAILLEURS "ÉCRASÉS"?

Fin 2024, Andrea Maechler , directrice générale adjointe de la BRI, a insisté sur le fait que les banques centrales devaient être plus "énergiques" et actives dans leur réponse aux chocs d'offre à l'avenir et être prudentes dans leur analyse.

"Le relèvement des taux d'intérêt directeurs en réponse à des chocs d'offre défavorables peut n'avoir que des effets limités sur l'activité si les courbes de Phillips sont raides", a-t-elle déclaré, faisant référence à des situations où il existe une relation étroite entre les salaires et le chômage.

"Dans ce cas, ralentir l'économie pour maîtriser l'inflation pourrait être moins coûteux en termes de production."

L'idée est que si les banques centrales agissent plus tôt pour prévenir les effets dits de second tour des chocs de l'offre - qui proviennent de l'élargissement des marges des entreprises ou de l'augmentation des salaires -, elles causeront moins de dommages à l'économie au fil du temps.

En d'autres termes, une plus grande volatilité des taux directeurs à court terme pourrait être le prix à payer pour une stabilité des taux à long terme et des anticipations d'inflation plus sereines.

Mais, comme le soulignait Maechler à l'époque, cela présuppose une courbe de Phillips raide liant étroitement la croissance des salaires aux offres d'emploi et aux travailleurs disponibles - un problème dans l'après-COVID 2022 sans aucun doute, mais un problème beaucoup moins important aujourd'hui.

Dario Perkins, économiste à TS Lombard, insiste sur le fait que ces pénuries de main-d'œuvre ont disparu. L 'emploi ne progresse pas, les craintes liées à l'intelligence artificielle sont omniprésentes et les travailleurs ne disposent pas d'un coussin d'épargne post-COVID.

"Cette situation ne justifie pas un resserrement monétaire, d'autant plus que les taux sont déjà beaucoup plus élevés qu'en 2022", écrit Perkins. "Pour dire les choses crûment, les banques centrales n'ont pas besoin de durcir le ton et d'assommer les travailleurs - ils vont se faire assommer de toute façon."

Le président américain Donald Trump va encore plus loin, en appelant lundi à une réunion d'urgence pour réduire les taux.

CHANGER JUSTE UN "POINT"

Mais il existe peut-être un moyen d'agir avec fermeté sans augmenter les taux.

La Fed en est le meilleur exemple.

Alors que les marchés tablaient sur au moins deux nouvelles baisses de taux cette année avant les attaques contre l'Iran, il suffit à la Fed d'annoncer qu'elle ne procédera à aucune baisse de taux pour agir avec fermeté.

Il n'a jamais été prévu que la réunion de la Fed de cette semaine aboutisse à une modification des taux d'intérêt. Mais elle doit mettre à jour son résumé crucial des projections économiques (SEP), qui comprend les prévisions d'inflation et de taux directeurs de ses responsables - les fameux "points."

Comme le souligne Tim Duy, de SGH Macro, la situation de l'inflation avant le choc pétrolier se détériorait déjà. L'indicateur préféré de la Fed, à savoir les dépenses de consommation personnelle (PCE), s'est considérablement accéléré au cours des trois derniers mois, en particulier les taux sous-jacents excluant les prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Duy estime que l'inflation "de base" des PCE de 3 % est probablement une "ligne rouge" pour la Fed. Comme elle était déjà de 3,1 % en janvier et probablement encore plus élevée en février, elle pourrait forcer la projection médiane de la Fed pour 2026 à être également plus élevée - surtout à la lumière du choc pétrolier.

"Même le bas de la fourchette des prévisions d'inflation raisonnables devrait suffire à relever la prévision de taux médiane à "pas de réduction" en 2026", écrit Duy, ajoutant qu'il suffirait d'un déplacement d'une prévision ponctuelle pour atteindre ce résultat pour la médiane.

Et, chose intrigante, le président sortant et contesté de la Fed, Jerome Powell , pourrait lui-même obtenir ce résultat.

Le passage à une position "pas de baisse en 2026" dans le graphique en pointillés, même si les marchés continuent d'en prévoir une, permettrait à la Fed de resserrer sa politique sans modifier les taux ou recourir à un langage nuancé et ambigu -et elle pourrait revenir en arrière dans trois mois si le choc iranien et l'inflation s'estompaient.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.)

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