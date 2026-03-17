Le groupe de restauration collective Elior rachète l'eau minérale 808

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe français de restauration collective Elior a annoncé mardi l'acquisition de l'eau minérale naturelle haut de gamme 808, dont il prévoit de renforcer l'unité d'embouteillage et les équipes locales, près de la montagne Sainte-Victoire, dans les Bouches-du-Rhône.

Avec cette opération, dont le montant n'est pas précié, Elior "affirme son engagement en faveur de la préservation durable du patrimoine naturel français et de la valorisation de ressources locales à fort potentiel", indique le groupe dans un communiqué.

L’unité d’embouteillage de Meyreuil (Bouches-du-Rhône), de 3.000 m², sera modernisée et les équipes locales renforcées, "avec pour objectif de doubler les équipes locales", à 15 personnes fin 2026, avec un investissement de 20 millions d'euros en deux ans.

Elior vise une production de 15 millions de bouteilles par an, d'eau plate et gazeuse, d'ici 12 mois, puis de 25 millions de bouteilles, a précisé Elior à l'AFP. La source n'est plus exploitée depuis plus d'un an car l'entreprise était placée en redressement.

Selon le quotidien La Provence, une liquidation judiciaire a été prononcée et Elior a acquis les actifs de 808 à la barre du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

L'eau 808 sera principalement distribuée au sein des "clubs de direction", ces restaurants haut de gamme au sein des entreprises ou de sièges sociaux destinés aux gros clients.

Elle sera aussi distribuée dans des palaces, restaurants de renom et des "circuits sélectifs tels que les épiceries fines ou les traiteurs événementiels", ajoute le groupe de restauration collective, qui fournit aussi les collectivités (maisons de retraite, crèche, écoles, entreprises etc.).

L'eau 808 sera également vendue à l'exportation. "La proximité du Grand Port Maritime de Marseille constitue un atout stratégique majeur pour accompagner son développement international", selon le groupe.

Cette eau nait à 808 mètres de profondeur (d'où son nom) et sa source se situe au pied de la montagne Sainte-Victoire.

Elior a par ailleurs signé un accord avec la commune d'Alet-les-Bains (Aude) pour relancer l'exploitation et la commercialisation de l'eau minérale d'Alet mais la vente n'est pas encore finalisée.