Les Bourses européennes ouvrent sans élan

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert sans impulsion mardi, les investisseurs restant prudents face à la remontée des prix du pétrole et avant une salve de décisions de politiques monétaires de grandes banques centrales, les premières depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait quelque 0,02%, Francfort baissait de 0,23% et Milan de 0,12%. Seule Londres s'octroyait 0,19%.

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