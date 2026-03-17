 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes ouvrent sans élan
information fournie par AFP 17/03/2026 à 09:10

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert sans impulsion mardi, les investisseurs restant prudents face à la remontée des prix du pétrole et avant une salve de décisions de politiques monétaires de grandes banques centrales, les premières depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait quelque 0,02%, Francfort baissait de 0,23% et Milan de 0,12%. Seule Londres s'octroyait 0,19%.

Euronext CAC40

Guerre en Iran

Valeurs associées

EURONEXT
139,7000 EUR Euronext Paris -0,21%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Le groupe de restauration collective Elior rachète l'eau minérale 808
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 09:50 

    Le groupe français de restauration collective Elior a annoncé mardi l'acquisition de l'eau minérale naturelle haut de gamme 808, dont il prévoit de renforcer l'unité d'embouteillage et les équipes locales, près de la montagne Sainte-Victoire, dans les Bouches-du-Rhône. ... Lire la suite

  • La Caisse des dépôts, à Paris. ( AFP / LUIS ROBAYO )
    Comptes bancaires inactifs : 164 millions d'euros restitués aux ayants droit en 2025
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.03.2026 09:38 

    En moyenne, 943 euros ont restitués par demande. La Caisse des dépôts (CDC) a restitué 164 millions d'euros en 2025 aux ayants droit de comptes en banque ou d'assurances vie inactifs, a indiqué lundi 16 mars l'institution publique à l' AFP . Depuis 2017, il est ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac (Crédits: Carmignac)
    Une semaine clé pour les banques centrales : Fed, BCE, BoE, BNS à l'agenda
    information fournie par Carmignac 17.03.2026 09:12 

    Par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac Cette semaine s'annonce particulièrement dense pour les observateurs de la politique monétaire : l'ensemble des grandes banques centrales du G10 tiendront leur réunion. Le calendrier ne pourrait être ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.03.2026 08:58 

    (Actualisé avec secteur technologique, Société Générale, TotalEnergies, Elior Group, STMicroelectronics, Springer Nature) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank