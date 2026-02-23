ROI-Attention à la disparition de l'effet désinflationniste du pétrole : McGeever

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Jamie McGeever

Les prix du pétrole ont été une force désinflationniste constante pour les économies américaine et mondiale depuis le milieu de l'année 2024. Cette situation est peut-être sur le point de changer.

Alimentés par les signes d'une solide reprise de l'activité économique au début de l'année et par les tensions bouillonnantes entre les États-Unis et l'Iran qui pourraient déclencher un conflit militaire, les prix à terme du pétrole brut Brent et West Texas Intermediate sont à leur plus haut niveau depuis près de sept mois.

Le WTI CLc1 a dépassé les 67 dollars le baril vendredi et le Brent LCOc1 a dépassé les 72 dollars, portant leurs gains depuis le début de l'année à environ 15 % et près de 20 %, respectivement.

Plus important encore, du point de vue du calcul de l'inflation, la hausse du pétrole signifie que l'augmentation d'une année sur l'autre diminue rapidement, au point que le Brent n'est plus que 2 % moins cher qu'il y a un an. Début janvier, il était en baisse de près de 30 % sur l'année.

En d'autres termes, les "effets de base" du pétrole sont sur le point de passer de la déflation à l'inflation. Les effets de base du pétrole sont essentiellement négatifs depuis août 2024, ce qui exerce une pression à la baisse sur les taux d'inflation annuels.

Si cela change, il pourrait être plus difficile pour la Réserve fédérale de justifier des baisses de taux d'intérêt. La Fed vise un taux d'inflation annuel "de base", mais un pétrole plus cher augmente le coût de production des biens et de prestation des services, dont une partie est supportée par le consommateur.

L'INFLATION ÉVOLUE-T-ELLE "DANS LE MAUVAIS SENS"?

Bien que le rôle du pétrole en tant que moteur de l'activité économique et de l'inflation aux États-Unis se soit dilué au fil des décennies, avec le déclin de l'industrie et de la fabrication, les prix du brut restent importants.

Les transports, y compris le coût du carburant, représentent environ 16 % du panier de biens de l'indice mensuel des prix à la consommation, soit plus que toute autre catégorie, à l'exception du logement.

Par conséquent, une hausse soutenue des prix du pétrole peut encore exercer une pression significative sur l'inflation. Selon un document de la Fed datant de 2023, les effets de second tour d'une augmentation permanente de 10 % des prix du pétrole augmentent l'IPC global de près de 0,4 % dans les économies avancées autres que les États-Unis.

Gregory Daco, économiste en chef chez EY Parthenon, estime qu'une hausse durable de 10 dollars du prix du pétrole augmente l'inflation annuelle aux États-Unis de 0,2 point de pourcentage.

Cela ne semble pas énorme. Mais le pétrole a déjà augmenté de 10 dollars cette année, et l'inflation américaine se situe déjà autour de 3 % selon la mesure préférée de la Fed, et elle augmente progressivement. Une petite inflation imprévue due au pétrole pourrait-elle faire basculer les taux d'intérêt de la Fed?

Le président sortant de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré à lors d'un événement organisé par le Birmingham Business Journal vendredi que des hausses de taux pourraient être nécessaires si l'inflation menaçait de "s'éloigner" de l'objectif de 2 % de la Fed, afin de s'assurer que la Fed ne perde pas sa crédibilité.

"Si l'inflation va dans le mauvais sens, notre politique doit y répondre. Si elle recommence à aller dans la direction opposée... ce serait très inquiétant, et il faudrait prévoir des hausses", a déclaré M. Bostic, qui prendra sa retraite à la fin de ce mois.

PERSPECTIVES PÉTROLIÈRES HAUSSIÈRES À COURT TERME

Certes, nous sommes loin d'un véritable choc pétrolier comme celui des années 1970, et rares sont ceux qui s'attendent à en voir un.

Le pétrole est confronté à un problème fondamental d'offre excédentaire qui devrait, en théorie, limiter la hausse des prix. La production mondiale de pétrole se situant actuellement autour de 106 millions de barils par jour (bpd ), les analystes de JPMorgan estiment qu'une réduction de la production de 2 millions de bpd serait nécessaire pour éviter une offre excédentaire "excessive" l'année prochaine. Cela suggère qu'une certaine perturbation de l'offre due à un conflit entre les États-Unis et l'Iran pourrait être tolérable ou compensée par des changements chez d'autres producteurs.

Les négociants n'en sont pas moins nerveux.

Le baril de brut a augmenté d'environ 10 dollars depuis le début du mois de janvier, lorsque Washington a commencé à intensifier sa rhétorique anti-Téhéran. Un conflit à grande échelle en Iran, même s'il s'agit d'un scénario peu probable, augmenterait considérablement cette prime, étant donné qu'environ 20 % de la production mondiale passe par le détroit d'Ormuz, une étroite voie de navigation entre l'Iran et le sultanat d'Oman.

Même si cette prime devait augmenter, cela ne signifie pas que l'inflation augmenterait automatiquement, bien sûr, car il existe des pressions compensatoires sur les prix, notamment l'allégement potentiel de la décision rendue vendredi par la Cour suprême des États-Unis contre les droits de douane généralisés du président Donald Trump .

Pendant ce temps, les signaux d'inflation provenant du reste du complexe mondial des matières premières sont moins clairs. Certaines matières premières, comme le maïs Cv1 et le blé

Wv1 , sont moins chères qu'il y a un an, tandis que d'autres, comme le cuivre et d'autres métaux, sont considérablement plus chères.

Mais avec une inflation supérieure à l'objectif de la Fed depuis cinq ans, même la possibilité que le pétrole passe d'un frein à la désinflation à un stimulant de l'inflation donnera aux décideurs politiques une raison supplémentaire de surveiller de près les nouvelles en provenance du Golfe.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)

