Uber lance une offre dédiée aux véhicules autonomes
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 16:16
Cette nouvelle offre regroupe des services couvrant l'infrastructure, l'expérience utilisateur et les opérations de flotte.
Elle permet aux acteurs du secteur d'accéder à la demande du réseau Uber tout en réduisant le coût par mile et le délai de mise sur le marché.
Dara Khosrowshahi, PDG, souligne que " la technologie autonome a un potentiel remarquable pour rendre les transports plus sûrs et plus abordables " et précise qu'Uber externalise ses compétences opérationnelles acquises depuis plus de dix ans.
L'offre inclut des capacités complètes de développement produit et de support afin d'améliorer la fiabilité des trajets et la rentabilité pour les opérateurs.
Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison, indique que la solution permet aux équipes techniques de se concentrer sur le développement logiciel tout en s'appuyant sur l'expertise opérationnelle d'Uber.
En se connectant au réseau Uber, les partenaires peuvent ainsi accélérer leur déploiement, améliorer leur efficacité opérationnelle et renforcer la fiabilité de leurs services autonomes.
Valeurs associées
|70,760 USD
|NYSE
|-4,21%
