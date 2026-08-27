ROI-Alors que les finances publiques américaines s'effondrent, le secteur privé prospère : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que l'on se lamente sur la situation désastreuse des finances publiques américaines, l'autre volet du bilan national brosse un tableau très différent: les finances du secteur privé ont rarement été en aussi bonne santé.

Les chiffres publiés mercredi ont montré que la part des bénéfices des entreprises dans le PIB a atteint un niveau record de 13,2% au cours du trimestre clos en juin, période au cours de laquelle les bénéfices nominaux ont globalement bondi de plus de 50% jusqu’à présent. Sans surprise, Wall Street frôle également des sommets historiques. Cela génère à son tour un effet de richesse positif pour les ménages, contribuant à compenser la baisse des salaires, dont la part dans le revenu national est tombée à un niveau historiquement bas.

Les gros titres, bien sûr, continuent de se concentrer sur les problèmes croissants de Washington. Le gouvernement américain affiche l’un des déficits les plus importants jamais enregistrés en dehors des périodes de récession, de guerres mondiales, de crises financières et de pandémies. En conséquence, la dette totale des États-Unis a récemment dépassé les 40.000 milliards de dollars . La hausse de la prime de terme sur les bons du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR suggère que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de la capacité — ou de la volonté — des décideurs politiques à maîtriser la situation. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a pris la semaine dernière la décision d’accélérer les rachats d’obligations afin de tenter de réduire les coûts d’emprunt à long terme. Cette mesure surprenante — certains diront désespérée — a suscité de vives critiques, notamment de la part de l’ancien collègue de Bessent, Stanley Druckenmiller , qui y voit une menace pour la crédibilité du Trésor. Cela devrait faire frémir les consommateurs et les entreprises aussi, n’est-ce pas? Pas vraiment.

DIVERGENCE EN MATIÈRE D’ENDETTEMENT

Alors que la dette fédérale en pourcentage du PIB dépasse largement les 100%, celle des ménages ne représente qu’environ 66%, son niveau le plus bas depuis 1998. Cela s’explique par le fait qu’une grande partie de la dette des ménages est constituée de prêts immobiliers à faible taux, tandis que la valeur de leurs actifs — en particulier leurs portefeuilles d’actions — a considérablement augmenté ces dernières années. Cela aide à comprendre pourquoi les dépenses de consommation ont fait preuve d’une telle résilience malgré la hausse des taux d’intérêt et des prix de l’énergie.

Certes, la dette des entreprises a légèrement remonté pour atteindre 71% du PIB, mais elle reste proche de son plus bas niveau depuis près de deux décennies. La vague historique de financements par emprunt liés à l’IA a suscité bien des inquiétudes, mais les entreprises concernées semblent bien placées pour résister à des coûts d’emprunt élevés. Ces rendements constituent une préoccupation majeure pour l’Oncle Sam — les paiements d’intérêts fédéraux dépassent 3% du PIB et ne cessent d’augmenter — mais les paiements d’intérêts nets des entreprises ne représentent qu’environ 0,5% du PIB. De nombreuses entreprises ont bénéficié de taux de financement bas au lendemain de la pandémie et profitent désormais de revenus d’intérêts plus élevés sur leurs soldes de trésorerie depuis le cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale de 2022-2023.

Ainsi, les finances du secteur public sont en mauvaise posture, tandis que celles du secteur privé semblent plutôt saines. Est-ce un problème?

UNE BARRE HAUTE Une analyse macroéconomique simple suggère que c'est probablement normal : un déficit public énorme doit être compensé par un excédent combiné des secteurs privé et étranger.

Il convient de noter que les déficits publics relèvent essentiellement d’un choix politique, d’une décision délibérée de transférer des ressources du secteur public vers le secteur privé. Le "One Big Beautiful Bill" proposé l’année dernière par le président Donald Trump en est certainement le reflet, le Congressional Budget Office, organisme non partisan, estimant qu’il alourdira les déficits de 4.700 milliards de dollars d’ici 2035.

Bien sûr, il n’y a rien de fondamentalement mauvais dans les déficits publics. En réalité, de nombreuses économies développées peuvent avoir besoin d’enregistrer de légers déficits pour maintenir la croissance à flot. Au cours du dernier demi-siècle, le gouvernement américain n’a affiché un excédent budgétaire que pendant quatre années: de 1998 à 2001.

C’est une évidence, mais cela mérite d’être répété: les finances publiques ne s’apparentent pas aux budgets des ménages ou des entreprises. Washington dispose d’une capacité d’emprunt quasi illimitée, peut imprimer autant de dollars qu’il le souhaite et contrôle la monnaie de réserve mondiale. La dépréciation du dollar constitue un risque potentiel à long terme, mais les prophètes de malheur qui prédisent depuis 50 ans l’effondrement de la monnaie et l’hyperinflation n’ont toujours pas eu raison.

Le poids de la dette s’alourdit et les rendements obligataires augmentent. À un moment donné, cela devrait finir par toucher les consommateurs et les entreprises, freinant à la fois les dépenses et les bénéfices. Mais ce n’est pas le cas — du moins pas encore. Le seuil de résistance semble élevé, ce qui laisse penser que le fossé entre le secteur public et le secteur privé pourrait continuer à se creuser.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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