Rodríguez promet la tenue d'élections au Venezuela

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a déclaré mercredi devant l'Assemblée générale des Nations unies que son pays organiserait des élections dans le cadre d'une transition vers une "démocratie pleine et entière".

"Je tiens à le dire très clairement devant cette Assemblée générale: il y aura des élections au Venezuela", a-t-elle dit.

Delcy Rodriguez a indiqué que le gouvernement avait entamé des pourparlers avec l'opposition et garantirait la participation de toutes les forces politiques lors du scrutin.

Elle a ajouté que les institutions nationales se préparaient actuellement au processus électoral.

"Le Venezuela a engagé un processus de transformation démocratique en vue de sa renaissance, un processus ordonné, institutionnel et vérifiable, afin de construire un pays plus libre pour tous, plus prospère et plus réconcilié avec lui-même", a déclaré Delcy Rodriguez.

Les autorités vénézuéliennes et américaines ont déjà souligné la nécessité d'organiser des élections, mais aucune date — pas même provisoire — n'a encore été fixée.

L'opposition vénézuélienne considère que la mise en place d'une Cour suprême et d'un Conseil national électoral autonomes est indispensable pour la tenue de ces élections.

(Anthony Esposito et Marianna Parraga à New York,Vivian Sequera et Deisy Buitrago à Caracas; version française Camille Raynaud)