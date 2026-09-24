La famille Arnault simplifie la structure de LVMH pour consolider son contrôle

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Quatre ans après une réorganisation, le groupe familial Arnault veut simplifier la structure qui chapeaute le géant mondial du luxe LVMH, pour "assurer la pérennité de son contrôle", à travers plusieurs opérations qui aboutiront à la création d'une seule entité.

Selon un projet présenté au conseil d'administration de la société Christian Dior, principale actionnaire de LVMH, la famille Arnault veut fusionner ses holdings pour "assurer la pérennité de son contrôle" sur le groupe, a annoncé Christian Dior dans un communiqué, mercredi.

Cette nouvelle réorganisation devrait aboutir à la création d'une unique société qui aura le contrôle de LVMH. Cela se fera via plusieurs opérations d'absorption et de transformation, aux termes desquelles la holding intermédiaire Christian Dior sera transformée en société en commandite par actions.

Actuellement, Agache détient 100% de Financière Agache, qui détient 96% du capital et 97,10% des droits de vote de la holding intermédiaire Christian Dior - dont le directeur général est depuis 2022 le fils aîné de Bernard Arnault, Antoine - et 6,77% du capital et 8,49% des droits de vote de LVMH.

Après "l'absorption de Financière Agache par Agache, il est envisagé qu'Agache soit absorbée par Christian Dior, laquelle serait simultanément transformée en société en commandite par actions et renommée Agache", précise le communiqué.

La future société détiendra une participation directe dans LVMH de 49,76% du capital et 65,55% des droits de vote. L'opération rassemblerait ainsi l'essentiel de la participation du groupe familial Arnault dans LVMH, soit 50,33% du capital et 66,27% des droits de vote.

La commandite est reconnue pour ses caractéristiques facilitant la transmission au sein d'une entreprise familiale. Elle permet par ailleurs de dissocier gestion et propriété du capital et constitue aussi une arme dissuasive contre les offres publiques d'achat (OPA) hostiles.

Succession

Cette forme juridique est présente dans quelques entreprises comme le fabricant de pneumatiques Michelin ou le groupe de luxe Hermès.

"La forme sociale de commandite, adoptée par la famille Arnault en 2022 avec la transformation d'Agache en société en commandite par actions, serait ainsi maintenue conformément à la volonté du groupe familial Arnault d'assurer la pérennité de son contrôle de LVMH", précise le communiqué.

Agache Commandité et Bernard Arnault, le PDG de LVMH, demeureraient associés commandités de la nouvelle entité, dont Bernard Arnault exercerait la gérance, poursuit-il.

Après avoir présenté le projet lors d'une assemblée générale extraordinaire de Christian Dior en décembre, le groupe familial Arnault devra déposer une offre publique de retrait, réglée intégralement en numéraire, sur l'ensemble des actions Christian Dior qu'il ne détient pas, soit 2,44% du capital. Celle-ci ne sera pas suivie d'un retrait obligatoire de la Bourse de Paris, où Christian Dior est cotée.

Cette simplification intervient dans un contexte d'interrogations sur la succession de Bernard Arnault. Lors de l'assemblée générale du mastodonte, en avril, le milliardaire de 77 ans a préféré renvoyer à plus tard les questions sur le sujet.

"On reparlera de tout ça dans sept, huit ans", avait-il alors répondu aux actionnaires. En 2025, LVMH avait fait voter la modification de ses statuts, portant à 85 ans la limite d'âge du PDG.

Les cinq enfants de l'homme d'affaires travaillent tous au sein du numéro un mondial du luxe. Quatre d'entre eux sont au conseil d'administration de LVMH, et deux d'entre eux, Antoine Arnault et Delphine Arnault, font partie du comité exécutif.

Dans un contexte de ralentissement mondial dans le secteur du luxe, LVMH a récemment été détrôné par le géant des cosmétiques L'Oréal au rang de première capitalisation boursière française.