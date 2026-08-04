Rockwell Automation revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une forte demande industrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rockwell Automation ROK.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel, invoquant une demande industrielle soutenue et la poursuite des mesures de réduction des coûts visant à soutenir la croissance et les marges, après avoir également dépassé les estimations trimestrielles.

Le directeur général Blake Moret a déclaré que la vigueur persistante des secteurs des semi-conducteurs, des centres de données et de l’automatisation des entrepôts, ainsi que la reprise de l’activité dans les secteurs de l’automobile et des sciences de la vie, avaient stimulé la croissance de l’ensemble de l’entreprise.

* L'indice PMI manufacturier de l'Institute for Supply Management s'est établi à 53,3 en juin, en baisse par rapport aux 54 de mai mais toujours au-dessus du seuil de 50 qui signale une expansion, ce qui soutient les dépenses dans les installations industrielles et renforce la demande pour des entreprises telles que Rockwell Automation.

* La société, dont le siège se trouve à Milwaukee, dans le Wisconsin, table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 13 et 13,3 dollars par action, contre une prévision antérieure de 12,5 à 13,1 dollars par action.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice annuel ajusté de 13,01 dollars par action.

* Le fabricant de solutions d’automatisation industrielle table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 7,5% et 9,5%, contre une prévision antérieure de 5% à 9%.

* Sur une base ajustée, Rockwell a affiché au troisième trimestre un bénéfice par action de 3,49 dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’établissaient à 3,38 dollars.

* Le chiffre d'affaires trimestriel total a progressé de 7,9% pour atteindre 2,31 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,25 milliards de dollars, les performances plus solides des segments des appareils intelligents, des logiciels et des systèmes de contrôle ayant largement compensé le recul de 12% enregistré dans le segment des services de cycle de vie.

* L'action de la société a reculé d'environ 5% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.