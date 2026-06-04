RockFi s'appuie sur l'expertise de BlackRock pour construire ses allocations d'actifs

(Zonebourse.com) - RockFi, fintech spécialisée dans la gestion privée, s'associe à BlackRock, premier gestionnaire d'actifs mondial, pour développer une approche d'allocation patrimoniale centrée sur les objectifs de vie des clients.

Dans le cadre de ce partenariat, BlackRock met à disposition de RockFi ses analyses macroéconomiques ainsi que des portefeuilles modèles adaptés à différents profils d'investisseurs. Sur cette base, RockFi sélectionne des fonds en architecture ouverte et construit des allocations personnalisées en fonction des besoins de chaque client.

Cette collaboration s'inscrit dans la philosophie défendue par RockFi depuis sa création. Plutôt que de partir du seul profil de risque de l'investisseur, la société privilégie une approche fondée sur les projets de vie : préparer sa retraite, financer les études de ses enfants, générer des revenus complémentaires, transmettre son patrimoine ou encore réaliser un projet familial.

Selon RockFi, cette méthode lui a permis de convaincre plus de 1 000 clients en deux ans, parmi lesquels des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, des sportifs, des artistes et de jeunes retraités. Le partenariat avec BlackRock vise ainsi à renforcer cette approche en apportant un cadre d'investissement aligné sur les objectifs patrimoniaux de long terme des clients.

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