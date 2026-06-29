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Rocket Lab rachète Iridium dans le cadre d'une transaction de 8 milliards de dollars, afin de diversifier ses activités au-delà des lancements
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Rocket Lab prévoit la finalisation de son acquisition en numéraire et en actions à la mi-2027

* La société a obtenu des engagements de prêt relais d'un montant de 3,6 milliards de dollars auprès de la Deutsche Bank et de Wells Fargo

* Rocket Lab génère des revenus récurrents dans le domaine des communications et réduit sa dépendance vis-à-vis des prestataires de lancement externes

(Ajout des évolutions boursières au paragraphe 3, des détails aux paragraphes 6 et 7, et réécriture du paragraphe 8)

Rocket Lab RKLB.O a annoncé lundi que sa société allait acquérir le fournisseur de communications par satellite Iridium Communications IRDM.O dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 8 milliards de dollars, marquant ainsi l’une des plus importantes opérations de consolidation dans le secteur spatial commercial.

Les actionnaires d’Iridium recevront 27 dollars en espèces ainsi que des actions Rocket Lab, pour une valeur combinée de 54 dollars par action Iridium — soit une prime de 24,1 % par rapport au dernier cours de clôture du titre. La transaction devrait être finalisée mi-2027.

Les actions de Rocket Lab ont bondi de 12 % en pré-ouverture, tandis que celles d’Iridium, dont la valeur a déjà plus que doublé cette année, ont grimpé d’environ 22 %.

Cette acquisition associe les activités de Rocket Lab dans le domaine des lanceurs et de la fabrication de satellites au réseau mondial de satellites en bande L d’Iridium, à ses fréquences sous licence et à plus de 2,5 millions d’abonnés issus des secteurs gouvernemental, de la défense, de l’aviation, du maritime et du commercial.

Il s’agit du premier rachat d’une société cotée en bourse par Rocket Lab, mais aussi de sa plus importante transaction à ce jour, après une série d’acquisitions de moindre envergure visant à développer ses activités de fabrication de véhicules spatiaux et de composants.

Selon Rocket Lab, cette acquisition lui permettrait de contourner trois « grands défis » liés au développement d’une activité de communications par satellite: l’accès au spectre, les longs délais de déploiement des infrastructures avant de générer des revenus, et les années nécessaires pour se constituer une base de clients et générer des flux de trésorerie récurrents.

"Nous avons trouvé un raccourci", a déclaré la société lors d’une présentation aux investisseurs.

Cette stratégie est similaire à celle de SpaceX SPCX.O et de sa filiale Starlink, qui combinent des capacités de lancement avec des services de communications par satellite. La société dirigée par Elon Musk a levé environ 86 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars lors de la plus grande introduction en bourse au monde au début du mois et prévoit de développer son activité de satellites de communication tout en mettant en place une infrastructure informatique en orbite basée sur l’IA.

Rocket Lab a obtenu des engagements pour un prêt relais de 3,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars auprès de la Deutsche Bank et de Wells Fargo afin de financer la partie en numéraire de l’acquisition. La société a indiqué qu’elle prévoyait également d’utiliser sa trésorerie disponible, en complément d’un financement par emprunt et par capitaux propres.

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