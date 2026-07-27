Rocket Lab décroche un contrat de 266 millions de dollars avec la Force spatiale américaine

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27 juillet - ** L'action Rocket Lab RKLB.O affiche une hausse de 4,4 % à 66,73 dollars en pré-ouverture ** La société de services spatiaux a annoncé qu’elle s’était vu attribuer un contrat de 266 millions de dollars portant sur plusieurs lancements dans le cadre du programme de lancement de systèmes de fusées (Rocket Systems Launch Program) du Commandement des systèmes spatiaux (Space Systems Command) de la Force spatiale américaine

** Dans le cadre de ce contrat, RKLB réalisera 12 lancements suborbitaux, avec jusqu’à six lancements supplémentaires, le premier lancement devant avoir lieu au plus tôt fin 2026

** Peter Beck, fondateur et directeur général, a déclaré: « L’ampleur et la portée de ce contrat reflètent la confiance que la Force spatiale place en notre capacité à répondre à ses besoins urgents en matière de sécurité nationale avec rapidité, réactivité et à grande échelle »

** À la clôture d'hier, l'action RKLB affichait une baisse de 8,39 % depuis le début de l'année