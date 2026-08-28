 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roche obtient des résultats encourageants sur Vabysmo dans une forme sévère de DMLA
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 12:39
Ajouter Boursorama à vos sources

Le laboratoire suisse présente de nouvelles données de l'étude évaluant son traitement ophtalmologique chez des patients atteints de vasculopathie choroïdienne polypoïdale.

Roche annonce que son Vabysmo (faricimab) a démontré des améliorations significatives et durables de la vision et de la santé rétinienne à 2 ans dans le cadre d'une étude de phase IIIb/IV.

Concrètement, chez les patients atteints de vasculopathie choroïdienne polypoïdale (une forme sévère de dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire, ou DMLA néovasculaire), l'acuité visuelle corrigée s'est améliorée de 7,3 lettres, tandis que 74% des patients ne présentaient plus de liquide rétinien à 2 ans.

Une régression complète des lésions polypoïdales a été observée dans 62% des yeux et leur inactivation dans 86% des cas. Par ailleurs, à la fin de la 2e année, 61% des patients bénéficiaient d'un intervalle de 20 semaines entre les traitements.

Vabysmo a par ailleurs été bien toléré, avec un profil de sécurité conforme à celui déjà connu dans la DMLA néovasculaire.

Le titre Roche recule de 0,4% à Zurich mais signe toujours une progression de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ROCHE HLDG PC
362,100 CHF Swiss EBS Stocks -0,52%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Abbas Araghchi, le 28 juin 2026, à Bagdad ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    "La pression ne fonctionne pas" : l'Iran persiste et signe malgré les nouvelles sanctions des Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.08.2026 12:54 

    Le message a été lancé par le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Après six mois de guerre au Moyen-Orient, l'Iran a répété vendredi 28 août aux Etats-Unis que les pressions "ne fonctionnent pas" contre la République islamique, après l'annonce de nouvelles ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.08.2026 12:53 

    (Actualisé avec Nvidia, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,07% ... Lire la suite

  • Le nouveau roi de Norvège, Haakon VIII, au Palais royal à Oslo le 28 août 2026 ( NTB / Lise Åserud )
    Norvège: Haakon, populaire héritier d'une monarchie fragilisée
    information fournie par AFP 28.08.2026 12:44 

    Promesse de modernité, Haakon hérite d'une couronne de Norvège longtemps donnée en exemple mais récemment fragilisée par une série de scandales. Succédant au roi Harald V, mort vendredi, ce grand barbu de 53 ans s'est choisi le nom de Haakon VIII et reprendra la ... Lire la suite

  • Le rappeur américain Kanye West en concert à Istanbul, en Turquie, le 30 mai 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )
    En Russie, micmac autour des concerts annoncés de Kanye West
    information fournie par AFP 28.08.2026 12:39 

    L'annonce, la frénésie, puis l'annulation? La venue du rappeur américain Kanye West pour des concerts en Russie au mois d'octobre a été remise en question cette semaine, malgré l'emballement suscité par la perspective d'une rare visite d'une célébrité occidentale. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,568 +20,34%
CAC 40
8 390,88 +0,85%
BIOPHYTIS
0,0609 -5,58%
Pétrole Brent
90,15 +0,85%
NANOBIOTIX
38,3 -0,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank