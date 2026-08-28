Roche obtient des résultats encourageants sur Vabysmo dans une forme sévère de DMLA

Le laboratoire suisse présente de nouvelles données de l'étude évaluant son traitement ophtalmologique chez des patients atteints de vasculopathie choroïdienne polypoïdale.
Roche annonce que son Vabysmo (faricimab) a démontré des améliorations significatives et durables de la vision et de la santé rétinienne à 2 ans dans le cadre d'une étude de phase IIIb/IV.
Concrètement, chez les patients atteints de vasculopathie choroïdienne polypoïdale (une forme sévère de dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire, ou DMLA néovasculaire), l'acuité visuelle corrigée s'est améliorée de 7,3 lettres, tandis que 74% des patients ne présentaient plus de liquide rétinien à 2 ans.
Une régression complète des lésions polypoïdales a été observée dans 62% des yeux et leur inactivation dans 86% des cas. Par ailleurs, à la fin de la 2e année, 61% des patients bénéficiaient d'un intervalle de 20 semaines entre les traitements.
Vabysmo a par ailleurs été bien toléré, avec un profil de sécurité conforme à celui déjà connu dans la DMLA néovasculaire.
Le titre Roche recule de 0,4% à Zurich mais signe toujours une progression de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.
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