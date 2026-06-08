Roche conclut un accord avec Nurix Therapeutics portant sur des médicaments anticancéreux d'une valeur pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'un dirigeant de Roche concernant la date de lancement prévue au paragraphe 3)

Le géant pharmaceutique suisse Roche

ROPC.S a conclu un accord exclusif de licence et de collaboration avec Nurix Therapeutics NRIX.O d'une valeur pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars, a annoncé la société lundi.

L'accord porte sur le bexobrutideg, un médicament contre le cancer du sang qui dégrade des protéines ciblées et dont le lancement d'un essai clinique de phase III pour la leucémie lymphoïde chronique est prévu cet été.

* Stefan Frings, directeur médical adjoint de Roche, a déclaré que le médicament pourrait potentiellement être commercialisé d'ici la fin de la décennie, vers 2030, si les essais de phase III s'avèrent concluants.

* Nurix recevra 700 millions de dollars d'avance, ainsi que des paiements éventuels liés aux étapes clés du développement, de la réglementation et des ventes.

* "Nous pensons que le bexobrutideg pourrait représenter une avancée majeure dans la lutte contre les cancers du sang complexes et d’autres maladies", a déclaré Levi Garraway, directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits.

* La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.

* Les coûts de développement du médicament seront pris en charge à 60% par Roche et à 40% par Nurix.

* Les deux sociétés commercialiseront conjointement le médicament aux États-Unis, où elles se partageront les bénéfices et les pertes à parts égales, tandis que Roche se chargera de la commercialisation en dehors des États-Unis, en versant des redevances à Nurix.