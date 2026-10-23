Roche Bobois au rebond sur fond de difficultés persistantes

(Zonebourse.com) - Roche Bobois rebondit en Bourse malgré un troisième trimestre toujours difficile. Roche Bobois retrouve des couleurs en Bourse après quatre séances consécutives de baisse. Le titre s'envole de 5% ce vendredi matin, malgré la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en repli et des prises de commandes toujours sous pression. Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme confirme néanmoins ses perspectives pour le second semestre, dans un environnement économique qui demeure peu porteur.

Au troisième trimestre 2026, Roche Bobois a réalisé un chiffre d'affaires de 86,5 millions d'euros, en baisse de 7,3% à taux de change courants et de 7,9% à taux de change constants. Sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus du groupe atteignent 274,2 millions d'euros, en recul de 8,4% en données publiées.

Cette contraction reflète principalement la faiblesse persistante de la demande sur le marché du mobilier haut de gamme, particulièrement en France, où les ventes de l'enseigne Roche Bobois ont chuté de 15,2%, à 18 millions d'euros. Cuir Center fait toutefois preuve d'une meilleure résistance, avec un chiffre d'affaires stable à 10,2 millions d'euros.

La tendance reste également défavorable en Europe hors France, où l'activité a reculé de 13,2%, à 20,3 millions d'euros. En Amérique du Nord, la situation s'améliore légèrement, avec des revenus en hausse de 1% à taux de change courants, à 33,2 millions d'euros, soutenus notamment par la bonne tenue du marché canadien.

Les prises de commandes des magasins en propre ont diminué de 6,8% au troisième trimestre, à 73,2 millions d'euros, avec des évolutions contrastées selon les régions et les enseignes. À fin septembre, le portefeuille de commandes restant à livrer s'établissait à 118 millions d'euros, contre 127,9 millions un an auparavant, illustrant la persistance d'un environnement commercial difficile.

En dépit de cette conjoncture, Roche Bobois maintient ses prévisions pour le second semestre 2026. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires et un EBITDA proches des niveaux du premier semestre, soit respectivement 187,8 millions et 31,4 millions d'euros.

Le spécialiste de l'ameublement poursuit parallèlement le développement de son réseau international, avec notamment l'ouverture récente d'un magasin en propre à Porto et de nouvelles implantations prévues au Luxembourg, au Mexique et en France. À fin septembre, le groupe comptait 336 magasins dans le monde, dont 150 détenus en propre.

Dans une note consacrée à cette publication, TP ICAP Midcap souligne la persistance des difficultés de Roche Bobois, malgré quelques signes de résistance, notamment chez Cuir Center et en Amérique du Nord. Le bureau d'études s'inquiète particulièrement de l'érosion du carnet de commandes, susceptible de peser sur l'activité des prochains trimestres. Si la confirmation des objectifs semestriels constitue un élément rassurant, elle ne suffit pas à dissiper les incertitudes entourant la reprise de la demande sur le segment haut de gamme.

Dans ce contexte, TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à vendre sur le titre, estimant que l'environnement économique demeure défavorable à une amélioration durable de l'activité.

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