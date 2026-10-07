Roblox en baisse après l'annonce par Google et Unity d'une plateforme de création de jeux basée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action de la plateforme de jeux Roblox

RBLX.N recule de 4,8 % à 43,39 dollars en pré-ouverture, après l'annonce par Google et Unity d'un partenariat autour d'une nouvelle plateforme de jeux basée sur l'IA

** La plateforme de Google GOOGL.O et Unity U.N permet aux utilisateurs de générer et de personnaliser des jeux jouables à partir de consignes textuelles, sans avoir à coder

** Roblox a élargi sa propre suite de création par IA , notamment avec un outil de conversion de texte en jeu appelé “Build”, lancé en juillet, et d’autres fonctionnalités d’IA générative destinées aux développeurs ont été ajoutées en septembre

** À la clôture d'hier, l'action RBLX affichait une baisse d'environ 44% depuis le début de l'année