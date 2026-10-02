Rivian dépasse les attentes au troisième trimestre et maintient ses objectifs

Rivian Automotive a confirmé ses prévisions de livraisons pour 2026 après une progression de 46% de ses volumes au troisième trimestre. Le constructeur américain de véhicules électriques a livré 19 248 unités entre juillet et septembre, contre 13 201 un an auparavant. Cette performance dépasse les 18 000 véhicules attendus en moyenne par les analystes selon FactSet. Le titre progresse de près de 4% avant l'ouverture de Wall Street.

Le groupe prévoit toujours de livrer entre 65 000 et 70 000 véhicules sur l'ensemble de 2026, une fourchette relevée plus tôt dans l'année. Pour atteindre le bas de cet objectif, Rivian devra toutefois livrer au moins 23 193 véhicules au quatrième trimestre. Cela représente une progression minimale de 20,5% par rapport aux volumes enregistrés entre juillet et septembre.

Cette accélération intervient alors que Rivian poursuit la montée en cadence du R2, son SUV électrique d'entrée de gamme lancé plus tôt cette année. Plus compact et moins cher que le R1, son modèle phare, le R2 occupe une place centrale dans la stratégie du constructeur. Il doit permettre au groupe d'élargir sa clientèle et d'augmenter ses volumes de ventes.