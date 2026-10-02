Wall Street ouvre en hausse, le rapport sur l'emploi laisse entrevoir un maintien des taux

Entrée de la Bourse de New York (NYSE) à Wall Street, à New York

La Bourse de New ‌York a ouvert en hausse vendredi, le rapport sur l'emploi américain moins ​bon que prévu ayant renforcé les perspectives d'un maintien des taux par la Réserve fédérale.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 334,38 ​points, soit 0,66%, à 51.260,94 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de ​0,88% à 7.733,64 points.

Le Nasdaq Composite ⁠prend 1,26%, soit 339,34 points, à 27.210,93 points.

Le très suivi ‌rapport sur l'emploi américain publié vendredi fait état de 29.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier, tandis que les ​économistes interrogés par ‌Reuters tablaient sur une hausse de 90.000 emplois et ⁠après 133.000 en août (révisé de 133.000).

"Ces chiffres de l’emploi inférieurs aux prévisions, révision comprise, constituent une bonne nouvelle pour les actions, aussi étrange ⁠que cela puisse ‌paraître", a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez ⁠CrossCheck Management.

Une série de données mettant en évidence une activité économique ‌résiliente et une hausse des prix plus modérée que ⁠prévu, associées aux déclarations d’au moins deux hauts responsables ⁠politiques s’opposant à ‌une nouvelle hausse des taux, conduisent les investisseurs à anticiper un maintien ​des taux.

Selon les données LSEG, ‌les marchés misent à 80% sur la probabilité d'un statu quo de la Fed sur ​les taux lors de sa prochaine réunion, fin octobre.

Aux valeurs, Nike chute de 6,1% au lendemain de l'annonce d'un plan ⁠visant à supprimer davantage d'emplois et à réorganiser ses divisions commerciales à l'échelle mondiale, et dit prévoir une forte baisse de son chiffre d'affaires annuel.

Tesla progresse de 4,4%, le constructeur automobile ayant dépassé les prévisions de livraisons au troisième trimestre.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)