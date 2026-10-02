Kiev accuse Moscou de "saccager" la capitale ukrainienne, paralysée après de nouvelles frappes

Des embouteillages à Kyiv le 2 octobre 2026, où la circulation était paralysée après la fermeture de l’un des principaux ponts de la ville à la suite d’une nouvelle vague de frappes de drones russes ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Le maire de Kiev a accusé vendredi la Russie de "saccager" la capitale ukrainienne, après des frappes nocturnes russes sur un pont majeur qui ont entraîné de gigantesques embouteillages dans une bonne partie de la ville.

Ces frappes ont touché le pont Sud, qui a ensuite été complètement fermé à la circulation, a annoncé le maire Vitaly Klitschko, précisant que le trafic avait également été limité sur deux autres ponts majeurs de Kiev.

Ces restrictions ont provoqué, selon des journalistes de l'AFP, d'importants embouteillages dans la capitale ukrainienne aux quelques 3 millions d'habitants et qui dépend fortement de ses huit ponts enjambant le Dniepr.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une interview au Financial Times, a affirmé que son homologue russe Vladimir Poutine avait décidé d'agir "sans plus aucune règle" contre des cibles civiles en Ukraine.

"Les Russes (...) visent nos ponts, nos centres de données, Internet, le réseau de téléphonie mobile, les hôpitaux, les jardins d'enfants, les écoles, les universités: tout. Ils veulent pousser la population à fuir les villes, et nous devons tout mettre en œuvre pour sauver nos concitoyens", a assuré M. Zelensky.

M. Klitschko a lui qualifié la situation dans la capitale d'"extrêmement dramatique" et estimé que Moscou était en train de "saccager" la ville en s'en prenant systématiquement à ses infrastructures, ses habitations et sa logistique.

A Kiev, l'application de navigation Waze signalait toujours, en milieu d'après-midi, des kilomètres de bouchons sur les voies longeant le Dniepr qui scinde la capitale en deux, rendant quasiment impossible les déplacements d'une rive à l'autre.

"Impossible de traverser"

"Il n'y a tout simplement aucun moyen de s'y rendre. Rien. Impossible de traverser les ponts aujourd'hui", a déclaré, dépitée, à l'AFP, Tetiana Ossypenko, une couturière de 49 ans, qui a tenté pendant trois heures de se rendre à son travail sur la rive gauche.

La veille, le pont Sud, qui supporte également une ligne de métro, avait été frappé par des drones russes avant d'être touché de nouveau plusieurs fois pendant la nuit, selon les autorités ukrainiennes.

Il s'agit des premières attaques importantes contre un pont majeur de Kiev depuis le début de l'invasion russe en 2022. Depuis longtemps, l'Ukraine redoutait de telles frappes.

L'Ukraine et la Russie ont nettement fait monter en puissance leurs frappes à longue portée ces derniers mois, faisant un nombre croissant de victimes civiles. Pour Kiev, particulièrement ciblée, cela se traduit par des sirènes d'alerte aérienne retentissant sans cesse.

Le pont Sud de Kiev après une frappe de drone russe le 1er octobre 2026, qui a ensuite été fermé à la circulation ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

La circulation sur deux autres ponts majeurs, Paton et Métro, a également été limitée vendredi, selon le maire. Aucune attaque n'a été signalée contre ces structures.

Des journalistes de l'AFP ont par ailleurs constaté dans la matinée des restrictions temporaires sur un quatrième pont, Darnytsky.

L'ambassadrice de l'UE à Kiev, Katarina Mathernova, a déploré "le chaos routier" causé par les bombardements et évoqué le quotidien des habitants qui, malgré tout, doivent emmener "leurs enfants à l'école" ou "se rendre au travail".

Selon l'armée ukrainienne, dans la nuit de jeudi à vendredi, la Russie a attaqué le pays avec plus de 100 drones, dont près de 50 à réaction, plus difficiles à abattre. L'Ukraine a affirmé en avoir neutralisé la majorité.

Lors de l'attaque, un immeuble résidentiel à Kiev a été touché et une personne y a été retrouvée morte par les pompiers alors qu'ils y éteignaient un incendie déclenché par l'impact, ont indiqué les secours.

F-16 contre drones à réaction

L'Ukraine vise de son côté en Russie depuis des mois des raffineries et dépôts de pétrole et de grands entrepôts commerciaux, ainsi que d'autres infrastructures et navires cargos circulant en mer Noire.

Volodymyr Zelensky a ainsi affirmé vendredi que de nouvelles frappes ukrainiennes avaient touché des sites pétroliers et militaires dans plusieurs régions russes.

Jeudi soir, il avait déjà déclaré que l'Ukraine avait utilisé, pour la première fois au combat le FP-7, un missile balistique tactique de fabrication nationale.

L'Ukraine manque néanmoins de moyens antiaériens contre les missiles balistiques, très difficiles à abattre, et contre de nouveaux drones à réaction, beaucoup plus rapides que les appareils classiques.

M. Zelensky a indiqué au Financial Times que les avions F-16, de fabrication américaine et fournis à Kiev par des alliés, se montraient efficaces contre les drones à réaction, mais que trop d'appareils - environ la moitié - passaient de longues périodes en Europe pour y être réparés et entretenus.