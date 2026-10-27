« Ripple USD (RLUSD) sera un stablecoin clé au sein de l'écosystème crypto de Robinhood »

« Ripple USD (RLUSD) sera un stablecoin clé au sein de l'écosystème crypto de Robinhood »

Ripple et Robinhood officialisent un partenariat stratégique et le stablecoin de Ripple (RLUSD) devient clé da l'écosystème crypto du courtier américain, pour les particuliers comme pour les institutionnels. Mais l'accord entre les deux sociétés va au-delà, tous les détails dans notre article.

Le RLUSD déjà disponible sur deux plateformes de Robinhood

Ripple USD (RLUSD) est accessible dès aujourd'hui sur Robinhood Chain, la blockchain de Robinhood ainsi que sur Bitstamp, l'exchange racheté par le groupe qui sert ses clients institutionnels. Les utilisateurs de l'application Robinhood auront accès au stablecoin d'ici la fin de l'année.

Robinhood se servira aussi du RLUSD sur le XRP Ledger (XRPL), la blockchain développée par Ripple, pour régler les transactions des clients institutionnels de Bitstamp.

Lancé en décembre 2024, ce stablecoin adossé au dollar affiche aujourd'hui une capitalisation de 2,6 milliards de dollars. Robinhood revendique de son côté plus de 28 millions de clients, ce qui ouvre au RLUSD une large base d'utilisateurs potentiels.

« C'est l'utilité qui fait avancer les stablecoins », résume Johann Kerbrat, directeur général de Robinhood Crypto et International.

Robinhood confie aussi sa trésorerie et son financement à Ripple

Robinhood va utiliser Ripple Treasury, le logiciel de gestion de trésorerie de Ripple, pour piloter ses propres finances. L'outil automatisera la gestion de ses liquidités, la prévision de ses flux d'argent, ses paiements et la compensation des sommes que se doivent ses différentes filiales.

L'accord renforce enfin une collaboration existante avec Ripple Prime, la division de courtage institutionnel de Ripple. Elle prête déjà à Bitstamp de quoi proposer du trading sur marge (acheter avec de l'argent emprunté pour des montants supérieurs à son capital) sur une vingtaine de cryptos. Ses clients peuvent en retour acheter et vendre des actifs au comptant sur Bitstamp. D'ici la fin de l'année, Ripple Prime prendra aussi en charge les contrats perpétuels , des produits dérivés sans date d'échéance qui permettent de parier sur la hausse ou la baisse d'un prix.

Pour Monica Long, présidente de Ripple, ce partenariat « reflète la demande institutionnelle croissante pour des solutions intégrées » qui servent à la fois les offres destinées aux clients et le fonctionnement financier interne des entreprises.

Sources : Ripple