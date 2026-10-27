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Saint-Gobain: CA en hausse de 2,5% au 3e trimestre, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 19:02

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Le logo de Saint-Gobain au siège social de l'entreprise à La Défense

Le logo de Saint-Gobain au siège social de l'entreprise à La Défense

Saint-Gobain ‌a annoncé mardi une hausse ​de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par la croissance dans ​toutes ses régions et par la chimie ​de la construction.

• ⁠Le groupe français de matériaux ‌de construction a enregistré un chiffre d'affaires de 11,62 milliards ​d'euros ‌au troisième trimestre, en hausse ⁠de 2,5% en comparable.

• Saint-Gobain a affiché une forte progression dans ⁠la ‌région Asie-Pacifique (+8,0%), grâce au dynamisme ⁠de l’Inde et de l’Asie ‌du Sud-Est, selon un ⁠communiqué.

• Le groupe a confirmé ⁠son objectif ‌pour l'exercice en cours, visant une ​marge d’Ebitda ‌de plus de 15,0% en 2026.

• "Dans un environnement ​macroéconomique contrasté et géopolitique incertain, le groupe anticipe pour ⁠le second semestre 2026 une croissance de ses ventes à données comparables", précise Saint-Gobain dans le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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