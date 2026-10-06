Richard Albrecht nommé CEO de Banque Richelieu Switzerland

(Zonebourse.com) - Richard Albrecht rejoint Banque Richelieu Switzerland en qualité de chief executive officer (CEO). Il aura pour mission de conduire la prochaine phase de croissance de la banque sur le marché suisse. Ses priorités porteront sur l'accélération du développement des activités à Zurich ainsi que le déploiement de la banque à Genève.

Il aura également la tâche de renforcer les équipes et l'activité de gestion de fortune, tout en accélérant les synergies avec les différentes entités du groupe.

Diplômé en sciences économiques de l'Université de Genève, Richard Albrecht est titulaire du Certificate of Management Excellence de la Harvard Business School et du Board Director Diploma de l'IMD.

Il dispose de près de trente ans d'expérience dans le monde bancaire et la gestion de fortune. Après avoir commencé sa carrière chez UBS et Lombard Odier, il a été, ces quinze dernières années, responsable du marché suisse pour Deutsche Bank, puis pour BNP Paribas à Genève, avant de devenir en 2023 head of wealth management de REYL Intesa Sanpaolo.

Groupe Banque Richelieu dispose d'une expertise en matière de services en gestion de fortune exclusifs et sur-mesure, de banque d'affaires et de gestion d'actifs (actions, crédits et monétaires avec des track records éprouvés).

Le groupe a franchi le cap des 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2026. Il ambitionne d'atteindre 15 MdsEUR à horizon trois ans.

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