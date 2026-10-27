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Rheinmetall sur la défensive après une note de Deutsche Bank
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 10:18

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La banque a confirmé son conseil "achat" sur le titre Rheinmetall, tout en abaissant sa cible de cours de 1 800 à 1 650 EUR. Ce matin, le titre recule de 1,3%, autour des 1 020 euros.

Deutsche Bank considère que la prochaine journée investisseurs (CMD) place Rheinmetall face à un dilemme : une réduction des objectifs à horizon 2030 risquerait d'entraîner des révisions bénéficiaires négatives, tandis que leur maintien pourrait être jugé trop ambitieux par le marché.

L'analyste souligne que l'absence de confirmation du contrat Boxer (un programme de commandes de véhicules blindés militaires Boxer 8×8) et de précisions sur les commandes par division pourrait entretenir le sentiment négatif sur le titre. Deutsche Bank attend notamment une trajectoire plus crédible pour atteindre les objectifs de croissance, sans promesses excessives sur certaines commandes.

Deutsche Bank anticipe une révision à la baisse des ambitions de l'activité navale après la perte du contrat F126, mais peu de changements dans les autres divisions. Malgré des prévisions abaissées, le courtier reste positif sur le potentiel de croissance du groupe et sa décote significative par rapport à ses concurrents.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 10:18:00.

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