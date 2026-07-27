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Rheinmetall décroche une nouvelle commande de la Bundeswehr
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 10:27
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Le groupe allemand va fournir de nouveaux véhicules de transport lourd à l'armée allemande dans le cadre d'un contrat-cadre élargi.

Rheinmetall annonce que la Bundeswehr a commandé 56 transporteurs lourds Elefant 2 supplémentaires, pour un montant d'environ 60,5 MEUR. Les livraisons sont prévues en 2026 et 2027.

Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un contrat-cadre initial portant sur jusqu'à 137 véhicules. Après une première commande de 32 exemplaires, l'accord, d'une valeur totale de 122 MEUR, a été étendu afin d'intégrer 56 véhicules supplémentaires en réponse à une demande accrue.

Le HX81 Elefant 2 est un tracteur lourd à transmission intégrale doté d'un moteur diesel de 680 chevaux. Non blindé, il complète le transporteur lourd blindé Mammut, également fourni par Rheinmetall MAN Military Vehicles. Selon le groupe, ces véhicules renforcent les capacités de transport des engins de combat de la Bundeswehr, dans le contexte du rôle logistique de l'Allemagne au sein de la défense collective de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Peu avant 10h30, Rheinmetall gagnait quelque 0,5% à la Bourse de Francfort.

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