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Rheinmetall décroche une commande de 100 MEUR auprès de la Bundeswehr
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 09:23

Le groupe allemand poursuit le déploiement du programme de modernisation numérique des forces terrestres avec une nouvelle commande portant sur des équipements et des services de soutien.

Rheinmetall annonce que la Bundeswehr a passé une commande additionnelle d'une valeur d'environ 100 MEUR dans le cadre du programme "Digitisation of Land-based Operations" (D-LBO, Numérisation des opérations terrestres). Attribuée au consortium dit "ARGE IT-Systemintegration", composé de Rheinmetall Electronics et de blackned, elle porte sur des composants matériels et des services industriels destinés à poursuivre l'intégration de systèmes numériques de commandement et de communication dans les véhicules militaires.

Concrètement, la commande comprend 5 000 kits de plaques d'adaptation pour l'intégration d'équipements informatiques et radio, ainsi que 11 000 claviers renforcés destinés au pilotage des fonctions cryptographiques et des systèmes de commandement numériques.

Dix équipes supplémentaires seront également mobilisées entre le 4e trimestre 2027 et le 4e trimestre 2028 pour soutenir les opérations d'intégration en série.

Le contrat couvre aussi des services de soutien technique, notamment l'intégration de composants logiciels, l'optimisation des interfaces techniques et des mesures visant à garantir la stabilité des systèmes.

Rheinmetall évolue à proximité de son point d'équilibre (environ 0,2%) ce matin.

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