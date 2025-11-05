Rheinmetall décroche un contrat de 21 blindés en Italie avec Leonardo
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 10:40
Cinq véhicules seront des Lynx KF-41 de Rheinmetall avec tourelle Lance, tandis que 16 seront dotés du même châssis mais équipés de la tourelle Hitfist 30 mm de Leonardo. L'accord prévoit aussi la mise à niveau de la flotte et 30 véhicules optionnels, ainsi que des systèmes de formation et de simulation.
David Hoeder, président exécutif de la coentreprise, souligne que 'cette première commande commune est un jalon important' pour la coopération industrielle européenne. Laurent Sissmann, directeur général, évoque 'la première étape d'une synergie industrielle' visant à fournir des véhicules blindés de nouvelle génération.
Le contrat en question s'inscrit dans le cadre du programme A2CS (Army Armoured Combat System) de l'armée italienne, qui prévoit l'acquisition de 1050 véhicules blindés pour moderniser la flotte lourde.
Valeurs associées
|1 710,500 EUR
|XETRA
|-1,07%
