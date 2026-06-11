RGreen Invest : Ronald Gaultier nommé senior investment director

(Zonebourse.com) - RGreen Invest annonce la nomination de Ronald Gaultier en tant que senior investment director, dédié aux stratégies de dette d'infrastructure. Cette arrivée s'inscrit dans la stratégie de développement de l'activité Infrastructure Debt de RGREEN INVEST et renforce son expertise sur le segment du lower mid-market européen, au service du financement de la transition énergétique.

Fort de plus de 17 ans d'expérience dans le financement d'infrastructures en Europe avec une expertise couvrant la dette senior core et core jusqu'aux financements junior high-yield, Ronald Gaultier rejoint l'équipe dette dirigée par Mathilde Ketoff. Il apporte une solide expertise des stratégies de dette high yield , développée au sein d'acteurs de référence du marché européen.

Depuis près de quinze ans, RGreen InvestT développe une expertise dédiée au financement de la transition énergétique à travers des stratégies de dette infrastructure. Son positionnement sur le segment du lower mid-market européen, combiné à une forte spécialisation dans le high yield , lui permet d'accompagner les besoins de financement d'entreprises essentielles à l'électrification et à la décarbonation de l'économie.

Dans un contexte où les investissements nécessaires à la transition énergétique continuent de croître, la dette infrastructure high yield s'impose comme une classe d'actifs résiliente, offrant des solutions de financement adaptées aux entreprises du secteur tout en répondant aux attentes des investisseurs institutionnels. Le renforcement de l'équipe Infrastructure Debt de RGreen Invest illustre cette dynamique et l'ambition de poursuivre le développement de cette plateforme en Europe.

Diplômé de l'INSA de Rennes et titulaire du mastère spécialisé strategic management d'HEC Paris, Ronald Gaultier a débuté sa carrière en conseil en financement de projet chez PwC, avant de rejoindre Allianz Global Investors, où il a exercé pendant sept ans comme gérant de fonds et réalisé plus de 2 milliards d'euros d'investissements en dette d'infrastructure en Europe.

Au cours des cinq dernières années, il s'est consacré au développement de stratégies high-yield dédiées à la transition énergétique au sein de Sienna Investment Managers.

RGreen Invest est une société de gestion indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, basée à Paris, spécialisée depuis 15 ans dans le financement de la transition énergétique. Entreprise à mission, certifiée B Corp, le groupe propose aux entrepreneurs européens de ce secteur une gamme complète de solutions financières, en equity et en dette, afin de les accompagner dans leur croissance.

Avec un total de 3,6 milliards d'euros gérés depuis l'origine et une équipe de plus de 50 professionnels spécialisés et engagés, RGreen Invest a déjà soutenu 3 000 projets principalement en Europe, contribuant activement à l'accélération de la transition énergétique, au renforcement de la souveraineté et de l'indépendance énergétique des États, ainsi qu'à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.

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