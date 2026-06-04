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Reworld Media : Unify Group franchit une nouvelle étape dans sa diversification avec l’acquisition d’un réseau d’enseignement supérieur et de formation professionnelle - réalisant près de 90 M€ de chiffre d’affaires annuel -
information fournie par Boursorama CP 04/06/2026 à 08:00

Unify Group poursuit sa stratégie de croissance externe et annonce aujourd’hui l’acquisition d’un réseau d’établissements dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.

Cette opération marque une nouvelle étape dans sa diversification sur les marchés porteurs de l’éducation et de la formation, au cœur des enjeux d’employabilité et de transformation des compétences.


De l’étudiant à la reconversion : un réseau positionné sur l'ensemble des enjeux de formation

Cette acquisition vient renforcer Ed'Learn, l’activité dédiée à la formation et au développement des compétences au sein d'UNIFY Group. Grâce à son positionnement couvrant l’ensemble des cycles de formation, ce réseau constitue un levier de développement stratégique pour le groupe :

(...)

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