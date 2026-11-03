Revvity en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel et des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

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3 novembre - ** Les actions du fabricant de matériel médical Revvity RVTY.N progressent de 9 % à 165,2 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice fiscal à 5,40-5,45 dollars, contre une fourchette précédente de 5,30-5,40 dollars

** La société table sur un chiffre d'affaires total pour l'exercice d'environ 2,86 milliards de dollars, contre une estimation précédente comprise entre 2,83 et 2,86 milliards de dollars

** L'entreprise annonce un chiffre d'affaires au troisième trimestre , à 729 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 698,15 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du segment Sciences de la vie progresse de 11 % en glissement annuel et celui du segment Diagnostics de 4 % par rapport à l'année précédente

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 1,37 dollar, dépasse également les estimations de 1,30 dollar

** Six des 19 analystes attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, les autres optant pour "conserver"; le cours cible médian est de 155 dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé de 56,7 %, contre une hausse de 19,2 % pour l'indice S&P 500 Health Care .SPXHC