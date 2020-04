Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réunion de crise entre les constructeurs automobiles et Merkel Reuters • 02/04/2020 à 11:38









RÉUNION DE CRISE ENTRE LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ET MERKEL HAMBOURG (Reuters) - Les dirigeants de Volkswagen, BMW et Daimler ont participé mercredi à une réunion de crise avec la chancelière allemande, Angela Merkel, afin de trouver des solutions pour le secteur automobile qui est affecté par la pandémie de coronavirus, rapporte jeudi le quotidien Handelsblatt. Citant des participants à cette téléconférence, Handelsblatt écrit que les constructeurs automobiles sont particulièrement préoccupés par la chaîne d'approvisionnement. Une source au sein de Volkswagen a déclaré à Reuters que les constructeurs automobiles avaient discuté de la situation dans le secteur et de la manière de relancer la production à l'issue de la crise sanitaire en cours. Une action au niveau européen a notamment été convenue, selon cette source. Sollicité, Volkswagen n'a souhaité faire aucun commentaire. (Jan C. Schwartz; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% BMW XETRA +0.36% DAIMLER XETRA -0.73% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.99%