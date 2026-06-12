Retour sur investissement-L'introduction en bourse très attendue de SpaceX pourrait bien brûler les petits investisseurs : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de jeudi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que la frénésie médiatique autour de l'introduction en bourse de SpaceX , la société d'Elon Musk, bat son plein, il existe un risque sérieux que les investisseurs qui se ruent sur ce qui est la plus grande introduction en bourse au monde se brûlent les doigts – en particulier les petits épargnants.

Dans le cadre d’une introduction en bourse de grande envergure classique, le pourcentage d’actions allouées aux petits investisseurs ne dépasse pas 10 %, laissant aux grands acteurs institutionnels la grande majorité des actions nouvellement cotées.

Cela protège les petits investisseurs, car une introduction en bourse peut échouer dès les premiers jours de cotation, ou être très volatile dans les semaines et les mois qui suivent. Les grandes institutions disposent généralement de moyens financiers importants, de la capacité de résister à la volatilité du marché et d’un seuil de tolérance aux pertes raisonnablement élevé. On ne peut pas en dire autant de l’investisseur particulier moyen.

Mais l'introduction en bourse de SpaceX SPCX.O n'a rien de typique – et pas seulement en raison de sa valorisation record de 1.750 milliards de dollars. Les investisseurs particuliers se voient attribuer environ 30 % des 75 milliards de dollars d’actions proposées. Cela expose les particuliers bien plus que d’habitude à la volatilité et à la faiblesse des cours – deux scénarios hautement probables.

SIGNES D'ALERTE

Il n’a jamais été aussi facile pour les particuliers de participer à une introduction en bourse majeure.

La société de courtage Fidelity Investments a récemment pris la décision inhabituelle d’abaisser son seuil d’éligibilité pour participer à une introduction en bourse, passant d’un solde de compte de 500.000 dollars à seulement 2.000 dollars. Les clients de Robinhood Markets HOOD.O , SoFi SOFI.O et E*Trade MS.N ne sont pas tenus de détenir un seul centime sur leurs comptes, tandis que Charles Schwab SCHW.N exige un solde minimum de 100.000 dollars.

Les petits investisseurs pourraient bien se laisser séduire. Vanda Research, qui suit les flux des particuliers, note que la hausse habituelle des achats d’actions après les déclarations d’impôts américaines en avril a été modérée, peut-être parce que certains investisseurs mobilisent des liquidités en prévision de l’introduction en bourse de SpaceX.

Les antécédents des introductions en bourse de grandes entreprises technologiques très médiatisées devraient certainement donner à réfléchir à ces petits investisseurs.

Sam Grelck, analyste en stratégie actions chez Truist Advisory Services, a suivi 30 introductions en bourse majeures dans le secteur technologique au cours des 15 dernières années, et ses conclusions suggèrent qu'une baisse significative au cours de la première année de cotation de SpaceX est très probable.

Les actions de chacune de ces 30 sociétés ont subi une baisse significative à deux chiffres dans les 12 mois suivant la clôture du premier jour. Certaines baisses ont atteint 90%, et la moyenne s'est établie à 55%. “Les investisseurs doivent se préparer à une volatilité élevée et à la possibilité de baisses importantes lorsqu'ils participent à de nouvelles introductions en bourse”, conseille-t-il.

Cela dit, ses conclusions montrent également que les rendements ont tendance à être positifs au cours des trois premiers mois suivant l'introduction en bourse, même si les performances sont inégales. Les rendements sur des horizons de six et douze mois ont toutefois tendance à être négatifs.

En bref, le parcours est toujours semé d'embûches.

DES HYPOTHÈSES AUDACIEUSES

Le parcours de SpaceX sera-t-il plus serein? Certains des chiffres qui sous-tendent l'introduction en bourse suggèrent que non. Les analystes de Goldman Sachs GS.N , l'un de ses souscripteurs, estiment que le chiffre d'affaires total de l'entreprise pourrait passer de 18,7 milliards de dollars l'année dernière à 474 milliards de dollars d'ici 2030, son segment IA affichant une multiplication par 100 de son chiffre d'affaires , passant de 3,2 milliards de dollars à 322 milliards de dollars.

“Selon pratiquement tous les indicateurs raisonnables, c'est une hypothèse audacieuse”, déclare Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise AMP.N .

Par ailleurs, les analystes de Morgan Stanley, également souscripteur, auraient prévu un chiffre d'affaires total atteignant 3 400 milliards de dollars d'ici 2040.

De plus, les employés des entreprises qui lancent une introduction en bourse doivent généralement attendre six mois avant de pouvoir vendre leurs actions, mais SpaceX a levé cette exigence. Certains analystes mettent en garde contre le fait que les employés et les premiers investisseurs pourraient monnayer leurs positions en déversant leurs actions sur des investisseurs particuliers peu méfiants peu après la cotation.

Bien sûr, une vague de ventes de la part des initiés de l'entreprise pourrait se heurter à un mur d'achats de la part des particuliers. Maisce ne sera peut-être pas le cas, ce qui signifie que de nombreux investisseurs particuliers pourraient se retrouver avec de lourdes pertes en cas de chute , tandis que les actionnaires plus avertis se retireraient rapidement.

AU SOMMET?

À plus grande échelle, de nombreux analystes avertissent que l'engouement autour de l'introduction en bourse de SpaceX est un signe clair que le marché a atteint son sommet.

Tout le monde n'est pas d'accord, bien sûr. Noah Weisberger, stratège en chef pour les actions américaines chez BCA Research, note que seulement environ 20% des méga-introductions en bourse coïncident avec des sommets du marché.

Mais aucune de ces précédentes vaguesde méga-introductions en bourse ne peut rivaliser avec ce que nous sommes sur le point de voir dans les mois à venir, avec l'introduction en bourse colossale de SpaceX suivie par celles des chouchous de l'IA, OpenAI et Anthropic – qui devraient toutes deux atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars.

Si SpaceX est un succès, l'intérêt des particuliers pour ces autresméga-introductions en bourse va sans aucun doute monter en flèche. Mais si l'opération s'effondre, les particuliers qui ont investi leurs économies dans la plus grande introduction en bourse que le monde ait jamais connue chercheront plutôt à se mettre à l'abri.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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