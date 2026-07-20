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Retour de marques, réouverture du rez-de-chaussée... Le BHV Marais dévoile son plan de relance
information fournie par AFP 20/07/2026 à 18:00

Le logo du BHV Marais, le 3 novembre 2025 à Paris ( AFP / Julie SEBADELHA )

Le logo du BHV Marais, le 3 novembre 2025 à Paris ( AFP / Julie SEBADELHA )

Reprise de contact avec des marques, réouverture du rez-de-chaussée... Un mois après sa reprise par son équipe dirigeante, le BHV Marais a dévoilé lundi un plan de relance censé remettre à flot le grand magasin, malgré un différend financier avec son bailleur.

Cofondée par Frédéric Merlin, la SGM avait annoncé mi-juin revendre "à prix négatif" — autrement dit à perte — le fonds de commerce de l'emblématique établissement parisien, acquis en 2023, à certains de ses dirigeants.

Parmi eux, Karl-Stéphane Cottendin, ex-bras droit de Frédéric Merlin, qui a promis de recentrer le magasin sur la maison (bricolage, décoration...), et d'arrêter son partenariat controversé avec Shein, géant asiatique de la mode ultra-éphémère installé au 6e étage depuis novembre.

Lundi, le dirigeant a présenté à la presse son "plan commercial", avec notamment les 170 ans du magasin en octobre et Noël en ligne de mire.

Il a d'abord salué les "réactions hyper positives" au changement de main du BHV, déserté depuis des mois par de nombreuses marques (Dior, Sandro...) mécontentes du fait d'impayés ou de l'arrivée de Shein.

Selon lui, des "échanges constructifs" sont en cours avec Shein pour accélérer sa sortie, avant la fin de son contrat en 2027.

A l'inverse, "37 marques" ont en un mois "confirmé leur retour à la rentrée", s'est réjoui M. Cottendin. "Ligne Roset, Cinna" ou encore Madura en font partie, précise un communiqué.

Parti avec fracas en 2025 en raison d'impayés, Le Slip Français a également "manifesté sa volonté de retravailler" avec le BHV "et va fabriquer les tee shirts" de ses salariés, selon le communiqué.

La relance passera aussi dès septembre par le rez-de-chaussée, qui accueillera Boulanger et Rougier&Plé, et où seront rouverts deux accès représentant "50% du trafic d'entrées", selon M. Cottendin.

La "moitié des surfaces" du magasin ont été vidées dans le cadre d'un accord avec le fonds canadien Brookfield, propriétaire des murs depuis janvier, mais les "dizaines de millions d'euros" attendus en échange n'ont pas été versés, a expliqué M. Cottendin.

De son côté, le bailleur invoque des problèmes de mise en conformité de la part du BHV, selon une source proche du dossier. De quoi entretenir le flou sur son financement ? "Le fonctionnement du magasin est assuré", répond M. Cottendin.

La direction, qui revendique 800 employés, a également annoncé un "plan d'actionnariat salarié" devant permettre à terme aux équipes de détenir "40% du capital", et le recrutement d'un ex-dirigeant du groupe Printemps, Eric Lovisolo, au comité exécutif.

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