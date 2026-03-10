Retour aux années 1970 ? Les investisseurs se préparent au retour de la stagflation

* La question clé est de savoir combien de temps le pétrole se maintiendra au-dessus de 100 dollars le baril

* Les banques centrales dans une situation difficile face aux craintes d'inflation et de croissance

* Les États-Unis sont moins exposés à la hausse du pétrole, mais la croissance et l'inflation restent préoccupantes

Les investisseurs se préparent à l'éventualité d'une guerre au Moyen-Orient qui pourrait provoquer un choc stagflationniste rappelant celui d'il y a 50 ans, lorsque l'interruption de l'approvisionnement mondial en énergie avait fait exploser l'inflation et mis à mal la croissance.

"Le risque d'un scénario des années 1970 augmente", a déclaréKaspar Hense, gestionnaire de portefeuille chez RBC BlueBay Asset Management , lundi, après que le pétrole a dépassé les 100 dollars.

"S'il y a une nouvelle guerre prolongée et que les prix du pétrole augmentent encore de manière significative, le statut de valeur refuge des obligations d'État est menacé et, par conséquent, tous les actifs."

Les prix du pétrole ont reculé par rapport à leur plus haut niveau depuis trois ans mardi, après que le président américain Donald Trump a exprimé sa confiance dans une fin rapide des hostilités , bien que les Gardiens de la révolution iraniens aient déclaré qu'ils ne permettraient pas qu'un seul litre de pétrole soit expédié du Moyen-Orient si les attaques américano-israéliennes se poursuivaient.

Et les traders restent sur le qui-vive.

Voici comment les risques de stagflation pourraient se répercuter sur les marchés.

DILEMME DES BANQUES CENTRALES

L'épicentre des craintes de stagflation est laflambée desprix du pétroleet la question clé est de savoir combien de temps ces prix resteront élevés.

Le baril de Brent a brièvement atteint 119,5 dollars , son plus grand bond quotidien depuis la crise du COVID en 2020, lundi dernier LCOc1 .

S'échangeant désormais autour de 93 dollars, le Brent est toujours en hausse de 50 % depuis le début de l'année. Les prix de gros du gaz en Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de trois ans lundi. TFMBMc1 .

C'est une mauvaise nouvelle pour l'inflation.

"Une hausse de 5 % des prix du pétrole ajoute environ 0,1 point de pourcentage à l'inflation des marchés développés", a déclaré Capital Economics.

Les prix élevés du pétrole pourraient également freiner la croissance économique.

Le Fonds monétaire international estime que chaque hausse persistante de 10 % des prix du pétrole entraîne une baisse de 0,1 à 0,2 % de la production économique mondiale.

La flambée des prix du pétrole a contribué aux récessions américaines de 1973, 1980, 1990 et 2008.

Cette situation met les banques centrales dans l'embarras, car les hausses de taux destinées à freiner l' inflation risquent de compromettre encore davantage la croissance économique.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré vendredi au Wall Street Journal qu'un "environnement stagflationniste aussi inconfortable que n'importe quel autre" pourrait se profiler.

Les marchés considèrent qu'il y a environ 80 % de chances que la Banque centrale européenne relève son taux d'intérêt cette année, contre 40 % de chances qu'elle le réduise avant la guerre.Lundi, ils estimaient que deux hausses étaient probables.

Ils voient également peu de chances d'assouplissement monétaire au Royaume-Uni cette année, alors qu'ils prévoyaient auparavant au moins deux baisses.

" Ilsemble que seule une baisse des prix du pétrole pourrait inverser les craintes d'une hausse des taux, même si la BCE souligne également les risques de croissance à la baisse", a déclaré Rainer Guntermann, stratège des taux de Commerzbank.

LES CHAÎNONS MANQUANTS

Cette situation a affecté les marchés obligataires, les investisseurs délaissant les actifs à revenu fixe, où l'inflation érode les rendements futurs.

Les obligations à court terme sont les plus sensibles. Les rendements des gilts britanniques à deux ans ont grimpé de 43 points de base depuis le début de la guerre à la clôture de lundi, compte tenu de l'inflation galopante et de la stagnation de la croissance GB2YT=RR .

Les rendements allemands et australiens à deux ans ont augmenté d'environ 30 points de base au cours de cette période, tandis que les rendements américains à deux ans ont augmenté de 20 points de base DE2YT=RR AU2YT=RR .

Tous ont baissé de 3 à 6 points de base mardi.

Néanmoins, les investisseurs se tournent désormais vers les emprunts indexés sur l'inflation, dont le principal et les intérêts sont liés au taux d'inflation.

Les points morts d'inflation britanniques à cinq ans - la différence entre les rendements indexés sur l'inflation et les rendements nominaux - ont augmenté de 27 points de base depuis la fin du mois de février. Lundi, ils ont atteint leur niveau le plus élevé depuis avril dernier GBBEI5Y=RR .

Parallèlement, les rendements des bons du Trésor à cinq ans indexés sur l'inflation ont baissé de 2 points de base au cours de la semaine dernière, alors que les rendements nominaux ont augmenté de 5 points de base USBEI5Y=RR .

REGARDS SUR LES ETATS-UNIS

Ceux qui se demandent si le marché et le choc économique amèneront Trump à changer de cap doivent se rappeler que le choc stagflationniste touchera probablement moins les États-Unis que l'Europe ou l'Asie.

"Les États-Unis, avec les Amériques, sont autosuffisants pour de nombreux (produits de base qui sont bloqués directement ou indirectement par (le détroit d'Ormuz)", a déclaré Michael Every, stratège mondial senior de Rabobank.

Outre le pétrole, Michael Every a mentionné les engrais et l'hélium, importants pour la fabrication des semi-conducteurs.

Il n'est pas surprenant que les marchés américains aient mieux résisté en termes relatifs. Le S&P 500 a perdu 2 % la semaine dernière, contre 5,5 % en Europe et 6,3 % pour l'indice MSCI Asia Pacific ex-Japan .SPX .STOXX .MIAPJ0000PUS .

Les obligations américaines ont également surperformé l'Allemagne la semaine dernière US10YT=RR DE10YT=RR .

Cependant, les Etats-Unis ne sont pas à l'abri des risques de stagflation et semblaient un peu vulnérables avant même la flambée des prix de l'énergie. L'économie a perdu des emplois de manière inattendue en février, et les données de cette semaine devraient montrer une hausse de l'inflation.

OÙ SE CACHER?

Les investisseurs n'aiment pas la stagflation parce qu'elle affecte les actions et les obligations - qui ne sont pas liées à l'inflation - et même potentiellement l'or, étant donné qu'il n'a pas de rendement.

Le métal précieux a chuté de 2 % la semaine dernière et était de nouveau en baisse lundi, bien que les analystes aient déclaré qu'il s'agissait en partie de ventes destinées à compenser les pertes subies ailleurs XAU= .

La seule valeur refuge qui a résisté depuis le début de la guerre est le dollar, qui a gagné sur presque toutes les autres devises des marchés développés.

« Les États-Unis sont un important producteur de pétrole et peuvent résister à un choc pétrolier - même s'il y aura des retombées politiques », a déclaré Kit Juckes, responsable de la stratégie de change à la Société Générale.

« Il n'en va pas de même pour l'Europe, et le Royaume-Uni en particulier. »