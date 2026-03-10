Allemagne-Les exportations baissent en janvier avec la chute de la demande en Chine et en UE

Vue générale du terminal à conteneurs HHLA Burchardkai dans le port de Hambourg, depuis un pont à conteneurs

Les exportations allemandes ont enregistré ‌en janvier leur plus forte baisse depuis mai 2024 en raison ​de la chute de la demande chinoise et européenne, selon les données publiées mardi par l'Office fédéral des statistiques.

Les exportations ont baissé de 2,3% ​sur un mois en janvier, après +3,9% le mois précédent (révisé de +4,0%) et tandis que les économistes interrogés ​par Reuters tablaient sur -2,0%.

Les importations allemandes ⁠ont quant à elles enregistré une baisse surprise de 5,9%, tandis ‌que les économistes tablaient sur une hausse de 0,2% et après +1,3% en décembre (révisé de +1,4%).

Il s'agit de la plus importante ​baisse des importations allemandes ‌depuis avril 2020.

En janvier, les exportations vers la Chine ⁠ont chuté de 13,2% pour atteindre 6,3 milliards d'euros.

Les exportations vers les pays de l'Union européenne (UE) ont également baissé de 4,8% pour atteindre ⁠71,6 milliards d'euros.

La ‌majorité des exportations de janvier ont une fois de plus ⁠été destinées aux États-Unis, où 13,2 milliards d'euros de marchandises ont ‌été envoyées.

Cela représente une augmentation de 11,7% par rapport à ⁠décembre, alors même que les droits de douane élevés ⁠introduits par le ‌président Donald Trump ont pesé sur la demande de produits fabriqués en ​Allemagne.

"Les droits de douane américains continuent ‌de peser sur les exportations et ne montreront probablement leur plein impact que cette année, ​malgré la nouvelle incertitude depuis la décision de la Cour suprême", a déclaré Carsten Brzeski, économiste chez ING.

Avec le choc supplémentaire causé ⁠par la baisse de la demande chinoise et la concurrence accrue, ainsi que la flambée des prix de l'énergie résultant de la guerre en Iran, l'Allemagne est confrontée à une série de vents contraires, a-t-il déclaré.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Rene Wagner, Danny Callaghan et Tristan Veyet; ​édité par Augustin Turpin)